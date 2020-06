Michael Verschueren stapt uit management Anderlecht, groen licht voor voorzitter Wouter Vandenhaute

Wouter Vandenhaute is de nieuwe voorzitter van Anderlecht, Michael Verschueren stapt zelf op als manager. Dat is de uitkomst van de raad van bestuur van paars-wit. De voormalig sportief manager was al gedegradeerd en had er onder Vandenhaute geen toekomst meer.

Het werd een bewogen Raad van Bestuur bij Anderlecht. Er werd fel gediscussieerd over de voorzitterswissel Marc Coucke - Wouter Vandenhaute en de aandelenstructuur. De bestuursleden van de Brusselse club besloten zeventig miljoen euro ter beschikking te stellen van de club. Wouter Vandenhaute werd unaniem voorgedragen als nieuwe voorzitter. Michael Verschueren wordt opnieuw bestuurder en zal daarom uit het management stappen.

Het nieuwe plan ‘RSCA ‘20-’25’ voorziet in grote mate de impact van het coronavirus en daarom besloten de Brusselse bestuursleden om zeventig miljoen euro ter beschikking te stellen van de club. Vijftig miljoen euro moet komen van een herschikking van de schuld, twintig miljoen euro via vers kapitaal. Daarvoor engageerden de huidige aandeelhouders en het duo Kompany-Vandenhaute zich samen. Paars-wit wil op die manier ongeschonden uit de coronacrisis komen.

“Aanknopen bij succesvol verleden”

“In de komende weken wordt een nieuwe structuur uitgewerkt die ervoor moet zorgen dat RSCA opnieuw kan aanknopen met zijn succesvolle verleden en die moet vermijden dat de club opnieuw in de situatie van de afgelopen periode terechtkomt”, legde Anderlecht uit in haar persbericht. “Een strikte scheiding van bestuur en management zal één van de pijlers zijn en in dat nieuwe kader heeft Michael Verschueren ervoor gekozen om zich opnieuw op zijn bestuurdersrol te concentreren.”

“RSCA dankt Michael voor de inspanningen die hij het voorbije anderhalf jaar als sportief directeur in moeilijke omstandigheden heeft geleverd en is blij dat hij bereid is om zijn bestuurdersrol weer op te nemen. Verschueren zal zijn mandaten bij ECA en UEFA verder uitvoeren en wil ook de verbindingsfiguur zijn tussen de historische aandeelhouders (Alexandre Van Damme, Etienne Davignon, Johan Beerlandt) en het nieuwe management”, besloot paars-wit.

Peter Verbeke

Dat Michael Verschueren opstapt als manager lag in de lijn der verwachting. Toen Vandenhaute enkele maanden geleden naar Anderlecht kwam, haalde hij in januari al Peter Verbeke als nieuwe sportief manager en die houdt zich nu bezig met het transferbeleid. Voor Verschueren werd toen nog de post Chief Financial Officer gecreëerd - de man die de financiële kant van de transfers moest doen - maar dat stelde weinig tot niets voor.

Er zou een nieuwe evaluatie komen, maar Verschueren was eigenlijk overbodig. Daarom verdwijnt hij uit het management. Verschueren jr. was indertijd de rechterhand van Marc Coucke, maar die zet een stap opzij als voorzitter.

Verschueren

Michael Verschueren is de zoon van Michel Verschueren, de sportieve baas van RSCA tussen 1980 en 2003. Na zijn studies econometrie (de leer van economische modellen waarbij wiskunde en statistiek belangrijk zijn) ging hij in het bedrijfsleven. Hij begon in de meubelindustrie. Nadien volgde een gevarieerde carrière met levens in de immobiliënwereld, de digitale gezondheidszorg en de communicatiesector.

In 2010 kwam hij echt in the picture bij Anderlecht toen hij zich bij de omschakeling naar een nv voor één miljoen euro inkocht in de club. Hij slaagde erin een zitje aan de tafel te krijgen en nam in naam van Anderlecht drie jaar later de plaats van zijn vader in bij het uitvoerend comité van de European Club Association (ECA), de vereniging van de grootste Europese voetbalclubs. Hij werkte er zich op tot voorzitter van de financiële commissie, maar kwam er vooral geregeld in contact met invloedrijke bestuurders als Andrea Agnelli (Juventus), Ed Woodward (Manchester United) en Josep Maria Bartomeu (FC Barcelona). Zijn netwerk breidde zich snel uit.

Toen Roger Vanden Stock de club wil verkopen, sloeg Verschueren zijn slag. Hij bedacht een constructie om zijn invloed in de club uit te breiden. Met Marc Coucke vond hij een investeerder, een oude bekende van toen hij met zijn communicatiebedrijf actief was in de door Coucke gedomineerde farmaceutische wereld. Verschueren behield vijf procent van zijn aandelen en kreeg in de hertekende raad van bestuur de rol van gedelegeerd bestuurder.

Na het ontslag van huidig sportief leider Luc Devroe nam hij het sportieve beleid over. Maar toen Wouter Vandenhaute de touwtjes in handen kreeg, was zijn rol snel uitgespeeld.