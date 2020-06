Hoe de VS weinig lessen lijkt te hebben getrokken uit de tikkende tijdbom die ruim 50 jaar geleden ontplofte

Meer dan 150 steden stonden in brand. De National Guard en zelfs het leger werden ingezet. Hele wijken werden in de as gelegd, minstens 83 mensen kwamen om. Dat is de zware balans van de rassenrellen in 1967. Ook toen was de vonk de dood van een zwarte man na een gewelddadige tussenkomst van blanke agenten. Een evaluatierapport gaf achteraf zwart op wit aan dat blank racisme aan de basis van de protestgolf lag. En toch lijken weinig lessen getrokken uit de “Long, hot summer of 1967”.