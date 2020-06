Moordenaar van Jonas (23) wordt geïnterneerd: “Hij had zich grondig voorbereid om vier mensen te vermoorden”

Zoutleeuw -

Als de vader van Jonas Vlayen (23) uit Zoutleeuw de moordenaar van zijn zoon niet zelf overmeesterd had, waren er wellicht nóg drie andere mensen vermoord. Tot die conclusie komt ook de Leuvense raadkamer, die dinsdag besliste om dader Michiel K. (25) te interneren. De man was geestesziek op het moment van de feiten. Maar zijn schriftje met namen, het invoeren van de adressen van zijn slachtoffers in zijn gps en de schop in zijn wagen maakten zijn concrete plannen erg duidelijk.