Bank of America trekt miljard dollar uit voor strijd tegen rassenongelijkheid

Bank of America, de op één na grootste bank van de Verenigde Staten, trekt een enveloppe van een miljard dollar uit voor de strijd tegen rassenongelijkheid in Amerika, na de dood van de 46-jarige zwarte Amerikaan George Floyd.

De fondsen zijn bedoeld om de socio-economische ongelijkheden in de achterstandsgebieden terug te dringen. Ze zullen de komende vier jaar onderverdeeld worden in verschillende programma’s.

Er komen initiatieven rond gezondheid en vorming. Bank of America engageert zich ook om buurtwinkels en kmo’s bij te staan en om minderheden te helpen bij problemen met huisvesting.

Volgens topman Brian Moynihan zijn de bestaande economische en sociale ongelijkheden bovendien versneld en vergroot tijdens de coronapandemie. “De gebeurtenissen van vorige week hebben voor een echte urgentie gezorgd in het hele land, vooral wat betreft de rassenongelijkheid die we opmerken in de gemeenschappen waar we werken en leven. We moeten allen meer doen.”

De geste van Bank of America komt op een moment dat Amerikaanse bedrijfsleiders gevraagd wordt om verder te gaan dan het veroordelen van het politiegeweld om de economische ongelijkheid terug te dringen.