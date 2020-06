Oudste corona-overlever van het land (103) nu toch overleden: “Haar onstuimigheid is haar fataal geworden”

Octavie ‘Georgine’ De Turck (103) kwam eind april in het internationale nieuws omdat ze wereldwijd nog maar de vierde honderdplusser was die corona overleefde. Foto: Gerd Callewaert/KEI

Oostende / Koksijde - Octavie ‘Georgine’ De Turck (103), de oudste patiënt van het land die corona overwon, is nu toch overleden. “Haar onstuimigheid is haar fataal geworden”, zegt kleindochter Vivi Lombaerts. “Mijn grootmoeder moest en zou nog stappen met haar rollator. Ze is zo op korte tijd twee keer ten val gekomen. Ze wilde nog zo veel en ze had nog zo veel moed en innerlijke kracht, maar haar lichaam was volledig op door haar gezegende leeftijd en het coronavirus.”

Octavie ‘Georgine’ De Turck (103) kwam eind april in het internationale nieuws omdat ze wereldwijd nog maar de vierde honderdplusser was die corona overleefde. Buiten kortademigheid, koorts en een droge hoest, had ze uiteindelijk weinig last van het virus.

“Misschien vreemd om te zeggen, maar net omdat ze het coronavirus kreeg en later coronavrij werd verklaard, hebben we heel intens afscheid van grootmoeder kunnen nemen.” Octavie was bijna tot in haar laatste momenten nog heel helder. “Mijn grootmoeder vertelde ons nog hoe ze zo dankbaar was dat ze zo lang op de wereld kon blijven, hoewel we daar eigenlijk niet voor gemaakt zijn als mens. Dat ze niet triest was en wij dat ook niet hoefden te zijn. Ze gaf mijn dochter zelfs nog de raad om altijd haar best te doen, zelfs als het eens niet lukte.”