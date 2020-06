Gemeente deelt aan alle inwoners krediet uit om te gebruiken bij lokale zaken: “Steuntje in de rug”

Schilde - Alle inwoners van Schilde (bij Antwerpen) krijgen nog deze maand een slimme betaalkaart in de bus die enkel werkt bij de 263 lokale handels- en horecazaken. Op die kaart staat ook een cadeautje van 10 euro per bewoner die op dat adres is ingeschreven, te consumeren binnen de drie maanden.

“De gemeente wil haar inwoners en handelaars in deze moeilijke tijden een hart onder de riem steken. Lokaal winkelen is daarbij meer dan ooit de boodschap”, zegt schepen van lokale economie Marian Van Alphen. En dat mag wat kosten: 200.000 euro alles samen. Elke inwoner krijgt een Unity Card in de bus, een slimme betaalkaart die zo ingesteld is dat ze enkel bij bepaalde types handelszaken in een afgebakend gebied werkt. Schilde is de eerste Vlaamse gemeente die met deze innovatie van de Brusselse fintech-bedrijven Loyaltek en Paynovate aan de slag gaat. Het gaat om een Europese primeur, aldus Loyaltek-oprichter Robert Masse.