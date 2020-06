Opnieuw vragen over dubieus bedrijf dat België 15 miljoen mondmaskers moet leveren: “Ze lachen met ons”

Het bedrijf dat ons land 15 miljoen mondmaskers moet leveren, is niet enkel een Luxemburgse postbusfirma. Nu blijkt het ook nog eens gelinkt aan een holding in het belastingparadijs Panama. N-VA-Kamerlid Michaël Freilich vraagt een onderzoek van de antiwitwascel.

“Tegen het eind van deze week zal de volledige levering in België zijn.” Dat laat het Luxemburgse bedrijf Avrox via een externe woordvoerder weten. Het gaat over de 15 miljoen mondmaskers die de federale regering bij Avrox heeft besteld. Een deel daarvan is al in België, de rest moet de volgende dagen dus volgen. Daarmee is het bedrijf twee weken later dan de contractueel vooropgestelde deadline. Maar steeds meer wordt duidelijk dat het al een wonder is dat die mondmaskers überhaupt komen, want de vragen over Avrox blijven zich opstapelen.

Het was al bekend dat Avrox een postbusfirma is op een anoniem adres in het Groothertogdom Luxemburg. Het bedrijf is bovendien opgericht door een Jordaniër, Hamzeh Khalil Talhouni, die officieel inwoner is van Malta, nog zo’n fiscaal paradijs.

N-VA-Kamerlid Michaël Freilich heeft nu nog meer linken naar belastingparadijzen gevonden. Zo is de commissaris die de rekeningen van Avrox controleert, actief op de Maagdeneilanden en andere fiscale paradijzen. Maar vooral: Talhouni is zelf in dienst van de Kaltel-holding, gevestigd in Panama – hét belastingparadijs bij uitstek. Volgens de officiële gegevens staat hij mee aan de leiding van het bedrijf en zijn de eigenaars twee Colombianen.

In dit woonhuis in Luxemburg-Stad is het officiële adres van Avrox. Foto: Gerry Huberty

Contract van 40 miljoen

Die verwevenheid is op zich niet illegaal. Maar het roept wel grote vermoedens op van belastingontwijking. Bovendien staat dat in schril contrast met een eerdere aankondiging van vicepremier Alexander De Croo in het parlement dat bedrijven enkel staatssteun zouden krijgen als ze geen link met belastingparadijzen hebben. In het geval van Avrox gaat het om een contract, geen steun, maar het zou logisch zijn als diezelfde voorwaarde zou gelden. Zeker bij een contract van bijna 40 miljoen euro, zoals hier het geval is.

Freilich vraagt nu dat de antiwitwascel (CFI) de zaak onderzoekt. “Ik zal de CFI aanmanen om een onderzoek te starten en om duidelijke richtlijnen op te stellen voor openbare aanbestedingen, zodat we zo’n fiasco in de toekomst nooit meer zullen meemaken”, zegt hij. “Niet alleen lacht Avrox met de Belgische staat als het op deadlines aankomt. Veel wijst er ook op dat via verschillende constructies belastingen ontweken zouden worden. Als de overheid met Belgische leveranciers in zee was gegaan, dan was dit niet gebeurd.”

Defensieminister Philippe Goffin (MR), die bevoegd is voor de bestelling, wil niet reageren op de nieuwe ontwikkeling. Over het contract met Avrox krijgt hij vandaag in de Kamercommissie wel weer nieuwe vragen.