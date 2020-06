Enkelband doorgeknipt en dan geholpen met 13-jarige ontvoeren: verdachte was al maanden spoorloos

Eén van de verdachten van de bende die de dertienjarige F.T. ontvoerd had, was al maanden spoorloos voor justitie en politie, zo vernam onze redactie. Omar L. (24) uit Antwerpen knipte in februari zijn enkelband doormidden, verdween van de radar om de bende van extremist Bouloudo te vervoegen. Samen kidnapten ze op 20 april de zoon van een familie die enigszins gekend is in het drugsmilieu.