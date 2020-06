Steunbetuiging van Trump op “speciale plaats” na dood George Floyd werkt averechts: “Lijkt reality show voor hem”

Het had zijn speech extra flair moeten geven, maar president Trumps bezoek aan de bekende St. John’s Church levert hem meer kritiek dan complimenten op. Zowel de kerkleiders als de democraten trekken van leer tegen de president die met hand op de Bijbel volhield dat de Verenigde Staten “het beste land ter wereld” is.

Het was een zwaar weekend voor president Donald Trump. Protesten in de nasleep van de dood van George Floyd zorgden overal voor rellen, terwijl hij zelf gesignaleerd werd in de bunker van het Witte Huis. Zijn toespraak van maandag in de Rose Garden zou opnieuw tonen wie de president was. Een publicitaire stunt als afsluiter moest daar mee voor zorgen.

”Ik ga op een heel speciale plaats mijn respect betuigen”, sprak de president alvorens hij iedereen mee nam naar de St. John’s Church. De 200-jaar oude kerk bevindt zich op wandelafstand van het Witte Huis en zag elke president sinds James Madison (president van 1807-1817) een dienst bijwonen.

Voor de kerk nam de president moederziel alleen plaats met de Bijbel in de hand. Geen woord over de protesten, racisme of George Floyd, enkel de gekende boodschap: “Wij leven in een geweldig land, het beste land van de wereld.” Een fotomoment vormde het sluitstuk van de uitstap.

Straten schoongemaakt

Het bezoek van de president was niet eenvoudig. Om naar de kerk te kunnen wandelen, moest de straat leeg zijn. Ondanks dat het protest in Washington vreedzaam verliep, leidde de interventie van de ordediensten tot een conflict. Traangas en geluidsexplosieven werden ingezet zodat de president na zijn toespraak probleemloos de oversteek kon maken.

Van Republikeinse kant klinkt het dat de betogers dat effect beoogden. Senator Marco Rubio tweette dat de “professionele onruststokers” politieactie wilden uitlokken om het negatieve beeld rond politie-interventies te versterken. Democraten zijn echter vernietigend. “De president gebruikt het leger en de politie zodat hij een fotoshoot kan doen. Het lijkt allemaal een realityshow voor hem”, aldus gouverneur van New York Andrew Cuomo.

Bijbel misbruikt

Bisschop Mariann Budde reageerde woedend op het bezoek: “De president gebruikt de Bijbel en onze kerk voor een boodschap die ingaat tegen alles waar onze kerk voorstaat. Hij kwam hier niet om te bidden.” Ze krijgt bijval van haar hoofdbisschop Michael Curry. In zijn verklaring geeft hij aan dat president Trumps optreden niks doet aan het verdriet dat momenteel heerst in de VS.

Ook democraat Nancy Pelosi, hoofd van het Huis der Afgevaardigden, veroordeelt het optreden: “Juist op het moment dat het land smeekt voor samenhorigheid, scheurt onze president ons uiteen.”

President Trumps optreden lijkt niet zo geslaagd als gehoopt. De kritieken van de kerkleiders maken van het kerkbezoek een publiek fiasco. Benieuwd met welke bedevaart de president volgende keer uitpakt.