Kompany en Vandenhaute willen zes miljoen euro investeren in Anderlecht

Anderlecht hield gisteren een raad van bestuur om het plan Vandenhaute-Kompany goed te keuren. Aan de aandelenstructuur verandert er voorlopig niks. Er is wel groen licht om Wouter Vandenhaute voorzitter te maken, maar Michael Verschueren verdwijnt uit het management. Hij blijft wel aandeelhouder/bestuurder. Het feit dat Vandenhaute en Kompany ook aandelen willen kopen, blijft een delicatie discussie.

Anderlecht organiseerde zijn raad van bestuur in stijl. Aanvankelijk had de groep rond Marc Coucke een voorkeur geuit voor een vergadering via ­videochat, maar de kleine aandeelhouders met 26 procent vreesden dan dat ze dan niets in de pap te brokken zouden hebben. En dat terwijl het hele plan om de macht over te dragen aan Wouter Vandenhaute en Vincent Kompany al beslist was achter hun rug. Daarop nodigde Vandenhaute iedereen uit in zijn restaurant in Egenhoven nabij Heverlee. Couvert Couvert heeft een Michelinster, maar is nog gesloten door de coronacrisis. Het was echter perfect mogelijk om een werkvergadering te organiseren op het terras en het personeel droeg mondmaskers.

Dus draaide in de voormiddag de Tesla van Marc Coucke de restaurantparking op, net als de Maserati van Johan Beerlandt van bouwbedrijf Besix. Ook wielermanager Patrick Lefevere, sinds kort lid van de raad van bestuur, was present.

Een eerste belangrijk discussiepunt was de voorzitterswissel. Daar werden vragen over gesteld, maar de oppositie was niet zo groot. Vandenhaute kan bestuurder worden en straks ook voorzitter als iemand uit het kamp Coucke zich terugtrekt uit de raad van bestuur. Dat moet dan Coucke zelf zijn, zijn zakenpartner Joris Ide, zijn financieel adviseur Michael Schenck of zijn poulain Matthijs Keersebilck. Dat lijkt geen onoverkomelijk probleem.

Kompany - Vandenhaute: elk 3 miljoen

Het feit dat Vandenhaute en Kompany ook aandelen willen kopen, is een pak delicater. Niemand wil verkopen (met verlies) en schulden omzetten om aandelen bij te creëren is evenmin een optie. Dan verwateren de aandelen van de minderheidsparticipanten te veel. Voorlopig verandert er niets aan de aandelenstructuur. Paars-wit communiceerde wel dat er 50 miljoen euro aan schulden worden herschikt en dat er 20 miljoen euro vers kapitaal komt. Daartoe engageerden de huidige aandeelhouders en het duo Kompany-Vandenhaute zich en dat zal in principe gebeuren via leningen. Zo zouden Vandenhaute en Kompany er elk drie miljoen in steken.

Lege doos

Ook aanwezig in Couvert Couvert was Michael Verschueren.. Nu Wouter Vandenhaute de grote baas wordt en Coucke een stap opzij zet, is zijn rol in het sportieve management uitgespeeld. Tussen Vandenhaute en Verschueren klikte het nooit goed. Begin dit jaar hadden ze in het Italiaanse restaurant San Daniële in Ganshoren al eens een pittige discussie over Verschuerens toekomst. Vandenhaute haalde toen bij AA Gent Peter Verbeke als sportief manager om de transfers te doen en zag geen toekomst in Verschueren. Ternauwernood werd voor hem toen nog de post van Chief Financial Officer gecreëerd – de man die zich moest bezighouden met de financiële kant van transfers – maar dat was veeleer een lege doos. Er kwam een nieuwe evaluatie aan, maar Verschueren verdwijnt nu dus uit het management. Hij zal zich niet meer bezighouden met de dagelijkse werking, maar blijft wel aandeelhouder en gaat opnieuw zetelen in de raad van bestuur. Hij moet de brug vormen tussen de nieuwe bazen en de traditionele aandeelhouders zoals Alexandre Van Damme en Davignon.

