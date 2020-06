Groepstraining vanaf juli, 2.000 toeschouwers toegelaten vanaf augustus?

De Nationale Veiligheidsraad vergadert vandaag over een eventuele versoepeling van de maatregelen. Ook de sport rekent op enkele aanpassingen van het regime. Zo vroegen zowel de Pro League, de verzameling van profclubs als het amateurvoetbal om vanaf 1 juli weer groepstrainingen met contact toe te laten. Dus zonder de huidige social distancing van 1,5 meter.

De voetbalsector vroeg ook om vanaf 1 augustus weer toeschouwers rond de voetbalvelden toe te laten. Dat zou gaan om maximaal 2.000 toeschouwers per wedstrijd. Voor de amateurs is dat sowieso haalbaar, in het profvoetbal is dat het aantal dat per competitiematch zou worden toegelaten. De competitie in de hoogste voetbalklasse wordt hervat op 7 augustus. Bondsvoorzitter en Charleroi-directeur Mehdi Bayat stelde ook al voor om wedstrijden van de profclubs te laten spelen met publiek in het stadion met respect voor de regels van social distancing.

Vanaf september zouden de amateurs graag zonder publiekslimiet hun wedstrijden afwerken. De profclubs zouden dan op basis van een percentage, gebaseerd op het totale aantal beschikbare plaatsen in het stadion, publiek in het stadion toelaten.