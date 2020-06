Eleven en VRT onderhandelen over Extra Time: leent openbare omroep voetbalgezichten uit?

Eleven Sports, de nieuwe rechtenhouder van het Belgisch voetbal, hoopt over een goeie week de onderhandelingen af te ronden met de telecomoperatoren Proximus, Telenet en Voo. Eleven had voor de uitbraak van de coronacrisis de mediarechten gekocht voor een recordbedrag van 103 miljoen euro, maar door de aanpassing van de competitieformule zijn er volgend seizoen 59 matchen minder in 1A en 7 minder in 1B - een verlies van 15 procent. Dat wil Eleven doorrekenen in het contract met de Pro League, maar ook in de contracten met operatoren als Proximus en Telenet. Eleven Sports is van de telecombedrijven afhankelijk om zijn kanalen tot bij de klant te brengen.