“Het beste zou zijn dat Marc Coucke volledig uit de voetbalwereld verdwijnt”

Toen ik eind 2018 werd ontslagen bij Anderlecht, vroeg Michaël Verschueren, die voor boodschapper speelde: “Ben je nu kwaad op mij?” Ik zei: “Neen, Michaël, ik ken je twee weken, hoe kan ik kwaad op jou zijn? Dat hoort erbij, elke trainer maakt zulke zaken mee. Maar ik ga je één ding zeggen: zolang Marc Coucke op alle niveaus de beslissingen neemt, zal het hier van kwaad naar erger gaan.” Die woorden blijken nu profetisch. We zijn anderhalf jaar verder en het ís van kwaad naar erger gegaan. De resultaten zijn veel slechter, Europees voetbal en zelfs Play-off 1 zijn geen zekerheden meer, en er zijn nog meer schulden gemaakt. Verschueren zelf is nu ook uit het management gestapt omdat hij toch al buitenspel was gezet.

Voor alle duidelijkheid: het waren niet alleen míjn profetische woorden. Ik was niet de enige in de club die vragen had bij zijn beleid. Hoeveel keer dat anderen – na een zoveelste ingreep of ontslag ...