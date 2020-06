Benito Raman: “De laatste weken waren heel zwaar”

“Ik geloof wel dat we een oplossing zullen vinden, maar de laatste weken waren heel zwaar. Op dit moment is het niet goed genoeg. Als ploeg maken we te veel fouten”, reageert de Gentenaar. Sinds de hervatting van het Duitse competitievoetbal pakten de Königsblauen geen enkel punt meer.

Spelen zonder publiek wil Raman wel niet als excuus inroepen voor de belabberde prestaties. “Voor elke ploeg is het lastig om zonder publiek te spelen, dus dat mogen we niet als excuus inroepen. We moeten hard blijven werken en meer lopen: dan zal het tij keren. Ik ben er zeker van dat we nog matchen gaan winnen.”

De aanvaller was nochtans uitstekend op dreef in het begin van het seizoen. Raman scoorde vier wedstrijden op rij voor Schalke, maar dan stokte zijn doelpuntenproductie plots. Schalke is weggezakt naar de tiende plaats in de Bundesliga.