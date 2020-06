Nyrstar moet ‘invereffeningstelling’ uitstellen

De financiële toezichthouder FSMA wil dat zinkgroep Nyrstar de beslissing tot invereffeningstelling uitstelt tot minstens drie maanden na een definitieve gerechtelijke beslissing in de zaak die een groep kleine aandeelhouders gestart is. Eerder op de dag werd de handel in het aandeel geschorst.

De groep kleine aandeelhouders heeft het bedrijf en zijn bestuurders gedagvaard voor de ondernemingsrechtbank van Turnhout. De aandeelhouders willen dat onder anderen de huidige bestuurders worden veroordeeld tot het betalen van – voorlopig – minstens 982 miljoen euro aan de vennootschap. Als de Belgische zinkgroep zichzelf zou ‘liquideren’, blijft er echter voor de kleine aandeelhouders niets over. En dus is de beurswaakhond van mening “dat Nyrstar de beslissing tot invereffeningstelling moet uitstellen tot minstens drie maanden nadat over deze aangelegenheid een definitieve rechterlijke beslissing zal zijn gevallen”, klinkt het in een mededeling.

Het rommelt al een tijd bij de Belgische beursgenoteerde groep, die vorig jaar gered moest worden door hoofdaandeelhouder Trafigura. De kleine aandeelhouders werden daar de dupe van, want het resultaat is voor hen een de facto onteigening: zij bleven achter met een schamel belang van twee procent. Sindsdien is er een juridische strijd gaande op verschillende fronten. Nyrstar en zijn raad van bestuur ontkennen dat ze in de fout gingen. Ze zullen zich naar eigen zeggen dan ook “sterk verdedigen”. (krs, blg)