32 procent minder nieuwe wagens ingeschreven in mei

Ondanks de herneming van de leveringen van nieuwe auto’s, met name van eerder dit jaar bestelde voertuigen die in maart en april klaar stonden, zijn in mei slechts 34.752 nieuwe personenwagens ingeschreven in België. Dat is een daling met 32 procent ten opzichte van mei 2019, zo meldt sectorfederatie Febiac. De federatie en haar leden denken dat het aantal inschrijvingen van nieuwe wagens dit jaar met ongeveer 35 procent zal dalen in België. (krs, blg)