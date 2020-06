In 140 steden van het ‘beste land ter wereld’ brandt het

De toespraak van Donald Trump in de Rose Garden zou opnieuw tonen wie de president was. Een publicitaire stunt als afsluiter moest daar mee voor zorgen. ”Ik ga op een heel speciale plaats mijn respect betuigen”, sprak de president alvorens hij iedereen meenam naar de St. John’s Church, zeg maar de kerk van de presidenten. Voor de kerk nam de president moederziel alleen plaats met de Bijbel in de hand. Geen woord over de protesten, racisme of George Floyd. Enkel de gekende boodschap: “Wij leven in een geweldig land, het beste land van de wereld.”

Om naar de kerk te kunnen wandelen, moest de straat leeg zijn. Probleem: ook in Washington komen Amerikanen op straat om te betogen. En waar dat protest aanvankelijk vreedzaam verliep, leidde de interventie van de ordediensten om de weg vrij te maken toch tot een conflict. Traangas en geluidsexplosieven werden ingezet, zodat de president na zijn toespraak probleemloos de oversteek kon maken. “De president gebruikt het leger en de politie om een fotoshoot te doen”, aldus New Yorks gouverneur Andrew Cuomo. Ook de Democratische Nancy Pelosi, hoofd van het Huis der Afgevaardigden, veroordeelt het optreden. “Juist op het moment dat het land smeekt voor samenhorigheid, scheurt onze president ons uiteen.”

Zelfde geluid bij de Democratische presidentskandidaat Joe Biden, die voor het eerst in maanden speechte. “De president van de Verenigde Staten moet deel zijn van de oplossing, niet van het probleem. De huidige president is deel van het probleem en hij vergroot het ook.” Hij voegde er onmiddellijk aan toe dat de Amerikaanse geschiedenis geen sprookje is en dat racisme de Amerikanen lang uit elkaar getrokken heeft. “Ik zal proberen de raciale wonden te genezen en ze niet gebruiken voor politieke winst.”

De president goot dinsdag nog een extra olie op het vuur door een bloemenkrans neer te gaan leggen bij de nationale Sint Johannes Paulus II-gedenkplaats in Washington. EPA-EFE

Ook van katholieke zijde krijgt Trump de wind van voren. Want na het bezoek aan St. John’s Church goot de president gisteren nog wat extra olie op het vuur door een bloemenkrans neer te leggen bij de nationale Johannes Paulus II-gedenkplaats in Washington. “Totaal ongepast”, vindt de bisschop van Washington, Wilton Gregory. “Johannes Paulus was een fervent verdediger van de rechten en de waardigheid van mensen.”

Protest groeit nog

In de straat weerklinkt het protest tegen racisme en politiegeweld steeds luider. In 140 steden verspreid over de hele VS breken nu dagelijkse protesten uit. Al zeven dagen lang, sinds de dood van George Floyd op 25 mei. In 21 staten is intussen de National Guard, de reservestrijdkrachten, ingezet om de gewelddadige demonstraties te stoppen. Want de sfeer wordt zo mogelijk nog grimmiger.

In St. Louis en Las Vegas raakten politiemensen gewond in een vuurgevecht. Een officier werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht nadat hij was neergeschoten in de buurt van het Circus Circus, een hotel en casino in Las Vegas. Dat gebeurde toen de politie de menigte die hen met flessen en stenen bekogelde, probeerde te verdrijven. Een New Yorkse officier werd dan weer om 12.45 uur omvergereden door een auto in de wijk The Bronx. De New Yorkse politie heeft in één nacht tijd zo’n 700 mensen gearresteerd.

Ondanks bitse confrontaties zijn er ook momenten van verzoening tussen ordediensten en demonstranten Getty Images

Verzoening

Ondanks bitse confrontaties zijn er ook momenten van verzoening tussen ordediensten en demonstranten. In Flint Township, in de staat Michigan, legde sheriff Chris Swanson helm en matrak neer en voegde hij zich bij de manifestanten. In Queens in New York knielden verschillende agenten. En ook in Washington gingen agenten op de knieën, voor een hotel van Trump. In Houston, in de staat Texas, liep een politieagent arm in arm met een manifestant. Vraag is of die verzoening dan wel het geweld het Amerikaanse straatbeeld de komende dagen zal beheersen.