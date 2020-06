Er ligt vandaag héél veel op tafel

Scan QR-code

ZO GOED ALS ZEKER

Contactbubbels

Infectiologe Erika Vlieghe, voorzitter van de GEES die de exitstrategie voorbereidt, gaf al aan dat de regel van vier – die begin mei inging – niet langer houdbaar is. “Het sluit niet meer aan bij de huidige realiteit.” Het staat dus zo goed als vast dat we straks met meer mensen contact mogen hebben. Vermoedelijk nog steeds via het principe van een contactbubbel, dus een vaste groep mensen. Wanneer iemand dan toch ziek wordt, weet je via zo’n bubbel met wie die persoon nauw contact had, waarna ook aan die mensen kan worden gevraagd zich te isoleren.

Cafés en restaurants

Hoewel vorige vrijdag al veel details bekendraakten over hoe cafés en restaurants straks weer de deuren mogen openen, moet de Nationale Veiligheidsraad woensdag het licht nog definitief op groen zetten. Zoals het er nu naar uitziet, mag de horeca maandag 8 juni opstarten. Belangrijkste voorwaarden: klanten mogen niet tooghangen, cafés moeten om middernacht dicht en er moet voldoende afstand zijn tussen de tafeltjes of plexiglas. Personeel moet mondmaskers dragen en aan klanten wordt sterk aangeraden te reserveren, omdat de capaciteit vaak beperkt zal worden.

Kerk

Kerk- en geloofsgemeenschappen dringen er al bijna een maand aan op aan om weer gebedsdiensten te mogen organiseren. Ze overlegden met zowel justitieminister Koen Geens (CD&V) als Vlaams minister van Samenleven Bart Somers (Open VLD). Vermoedelijk zal die toestemming er woensdag ook komen. Maar met beperkingen: maximaal 100 personen in een kerk of moskee, tenminste wanneer het een groot gebouw is, anders minder. Mondmaskers worden verplicht, het wijwatervat zal op slot zijn, en de hostie zal zonder enig fysiek contact worden uitgereikt. Koorzang is niet toegelaten.

Reizen

De Belgische grenzen gaan wellicht op 8 of 15 juni open, maar of andere Europese landen Belgen gaan toelaten, is niet zeker. Zo laten onder meer Griekenland, Cyprus en Denemarken geen toeristen uit België toe. Ons land hoopt dan ook dat de Europese Unie een regeling uitwerkt die voor alle lidstaten geldt. Sinds dit weekend mogen we wel al de grens over met Nederland, Luxemburg en Duitsland (Frankrijk is nog een ander paar mouwen) om familie te bezoeken of te gaan winkelen.

De kans is groot dat de Veiligheidsraad vandaag ook het fiat geeft voor binnenlandse toeristische trips. Die zijn in theorie nog altijd verboden, al is daar geen enkele controle meer op.

Sport- en cultuurkampen

Sport en cultuur vormen een hele boterham op de agenda van de Nationale Veiligheidsraad. De verwachting is dat zeker wordt beslist om sport- en cultuurkampen te laten plaatsvinden. Over andere sportactiviteiten – van voetbalwedstrijden met publiek tot voetbalclubs die opnieuw willen trainen – is minder zekerheid. Maar kinderen (onder de 12) zouden op speelpleinen wel al mogen sporten. Bedoeling is dat er ook perspectief wordt geboden voor de start van competities. Nog niet zeker, maar wel een mogelijkheid: indoor sporten – ook fitnessen – met een beperkt aantal mensen, een goede hygiëne en afstand houden.

In de cultuursector zou repeteren – voor acteurs, muzikanten of andere artiesten – wel al snel mogen.

MOGELIJK

Straatfeesten en kleinschalige evenementen

Volgens een eerdere beslissing van de Veiligheidsraad zijn “alle culturele, maatschappelijke, feestelijke, folkloristische, sportieve, toeristische en recreatieve evenementen verboden tot eind juni”. Massa-evenementen zoals muziekfestivals zelfs tot eind augustus. Maar wat met een straatfeest waar enkel de buren op afkomen? Of kleinschalige, lokale evenementen? Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) hoopt dat die – onder voorwaarden – wel kunnen plaatsvinden. Er zou een stappenplan komen voor culturele en toeristische activiteiten, met een perspectief tot eind augustus.

Kermissen

De vereniging der Belgische foornijveraars hoopt woensdag te horen dat er straks ook weer kermissen kunnen plaatsvinden, vermoedelijk wel pas vanaf 1 augustus, gaf Vlaams economieminister Hilde Crevits (CD&V) de foorkramers vorige week te verstaan. In regeringskringen valt dan weer te horen dat er daarover pas later een beslissing valt.

Sauna’s

Uitbaters van privésauna’s maken zich al weken boos dat ze vergeten worden door de beleidsmakers. Volgens woordvoerder Geert De Mulder kunnen privésauna’s zich echter zo organiseren dat koppels of gezinnen zich daar in alle veiligheid kunnen ontspannen. Zij hopen deze keer wel op goed nieuws.

Cinemabezoek

Naar de cinema is zeker nog niet voor 8 juni, al zou de Veiligheidsraad daarover vandaag wel al perspectief bieden.

Het wordt alvast een lange en moeilijke vergadering, is overal te horen. Omdat er veel op tafel ligt en omdat er nog veel knopen moeten worden doorgehakt. De GEES leverden dinsdag een lijvig advies af, maar het zijn de politici die uiteindelijk de knoop moeten doorhakken. “Verwacht wel doorbraken op alle terreinen”, is bij een vicepremier te horen.