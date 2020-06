Verboden protest van 20.000 betogers in Parijs mondt uit in rellen

In Parijs hebben dinsdagavond zo’n 20.000 mensen geprotesteerd tegen politiegeweld, ondanks een verbod. Het kwam tot rellen en de politie zette traangas in. De initiatiefneemster was de zus van Adama Traoré, een jonge zwarte man die in 2016 overleed in een politiebureau in een stad ten noorden van Parijs na zijn arrestatie.

De betoging aan een strafrechtbank verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later kwam het tot rellen. Volgens BFMTV blokkeerde een aantal manifestanten de ringweg van de Franse hoofdstad. Ze gooiden met projectielen en wierpen branden als barricades op. Ze werden uiteengedreven door de politie, die traangas afschoot.

De politie zei op Twitter dat ze optrad tegen “incidenten in de marge van het verboden protest”, en dat de deelnemers gevraagd werd om zich te verspreiden. De Franse minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner sprak zich op Twitter uit tegen het geweld. “Niets rechtvaardigt de excessen die zich vanavond in Parijs hebben voorgedaan, terwijl straatbijeenkomsten verboden zijn om de gezondheid van iedereen te beschermen. Ik feliciteer de veiligheids- en hulpdiensten voor hun zelfbeheersing en hun kalmte.”

De prominente mensenrechtenadvocate Arie Alimi beschuldigde de politie er op BFMTV echter van problemen uit te lokken door traangas te gebruiken tegen vreedzame betogers.

Dood van Adama Traoré

Volgens Franse mediaberichten en de zus van Adama Traoré, spraken verschillende autopsieverslagen elkaar tegen over de doodsoorzaak van de jonge twintiger. De verslagen in opdracht van de rechter zeiden dat een hartaandoening zijn dood veroorzaakte, maar het verslag in opdracht van de familie concludeert dat hij verstikt werd door drie agenten die hem tegen de grond duwden.

De feiten doen denken aan de dood van de Amerikaanse zwarte man George Floyd, die vorige week stierf in Minneapolis nadat een blanke politieman minutenlang zijn knie op zijn nek hield. In verschillende Amerikaanse steden wordt al dagen geprotesteerd tegen zijn dood en het politiegeweld tegen zwarte Amerikanen. Velen van de voornamelijk jonge betogers in Parijs droegen dinsdagavond slogans mee van de Black Lives Matter-beweging in Amerika.

De betoging was verboden wegens de coronamaatregelen: bijeenkomsten met meer dan tien personen zijn niet toegestaan.

#AdamaTraoré : premières tensions au pied du TGI de Paris. Jets de projectiles, barricades. Les FDO répliquent avec du gaz lacrymogène. Mouvement de foule. pic.twitter.com/vxJ5WjqOOH — Raphaël MAILLOCHON (@Raph_journalist) June 2, 2020

Foto: Photo News

Foto: Photo News

Foto: Photo News