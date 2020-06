Mogen we weer op café en wat met de evenementen? Dit ligt er op de tafel van de Veiligheidsraad

Als de Nationale Veiligheidsraad vandaag de verwachtingen waarmaakt, keren we voor een stuk terug naar het oude normaal: we zullen weer op café en restaurant kunnen én mogen weer meer dan vier mensen ontmoeten. In regeringskringen wordt wel gewaarschuwd voor te veel optimisme: “Alle knopen doorhakken, zal niet lukken.” Maar over enkele beslissingen bestaat nu al zekerheid.