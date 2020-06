Defensieminister VS verdedigt zich op basis van eed over bescherming grondwet, adviseur stapt net op “omdat hij die eed brak”

Amerikaans defensieminister Mark Esper heeft het inzetten van het leger om protesten onder controle te houden verdedigd. Daarbij had hij het over de eed die hij aflegde om de grondwet, waaronder het recht op vreedzaam protest, te beschermen. Maar volgens een adviseur van het Pentagon brak hij net die eed toen hij Trump steunde bij een fotoshoot waarvoor vreedzame betogers hardhandig werden verwijderd. De adviseur heeft zijn ontslag ingediend.

President Donald Trump kondigde dinsdag aan het leger te zullen inzetten als lokale autoriteiten er niet in slagen de protesten en rellen onder controle te houden, wat tot veel kritiek leidde. Defensieminister Esper verdedigde dinsdag de rol van het leger in een memo, bericht CNN. Daarin schreef hij: “Het personeel van het departement van Defensie legde een eed af om de grondwet van de Verenigde Staten te verdedigen. (..) Als deel van die eed, beloven we om het recht van het Amerikaanse volk te beschermen op vrijheid van meningsuiting en vreedzame samenscholing.”

“Ik ben er, zoals jullie, rotsvast van overtuigd dat Amerikanen die gefrustreerd en kwaad zijn, en die gehoord willen worden, die kans moeten krijgen. En zoals jullie houd ik eraan om de rechtsstaat te handhaven en leven en vrijheid te beschermen, zodat de gewelddadige acties van enkelen de rechten en vrijheden van gehoorzame burgers niet ondermijnen.”

Ontslag omdat Esper “eed brak”

Eerder op de dag diende voormalig ondersecretaris van Defensie James Miller zijn ontslag in als lid van het Defense Advisory Board, dat het Pentagon adviseert. Hij deed dat naar aanleiding van het hardhandig verwijderen van vreedzame betogers voor een fotoshoot van Donald Trump in Washington DC een dag eerder.

Miller zei in een brief dat defensieminister Mark Esper zijn eed om de grondwet van de VS te verdedigen – waaronder het recht om vreedzaam te betogen – brak. “Je kon Trump misschien niet stoppen dit vreselijke gebruik van macht te bevelen, maar je had je er wel tegen kunnen verzetten. In de plaats daarvan steunde je het zichtbaar.” Esper wandelde met Trump mee naar de St John’s kerk, waar de president poseerde.

De defensieminister reageerde op Millers ontslag dat hij zijn “professionalisme en toewijding in het verdedigen van de grondwet voor alle Amerikanen” apprecieert. Maar Esper, een Republikein, voegde daar ook aan toe: “Ik vraag dat je te allen tijde onthoudt dat wij er ons als departement en ambtenaren toe verbinden om apolitiek te blijven in deze turbulente dagen.”

Miller diende als adviseur onder het presidentschap van Democraat Barack Obama.