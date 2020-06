Zuckerberg verdedigt zich voor reactie op omstreden bericht Trump

Facebookbaas Mark Zuckerberg heeft zich volgens nieuwswebsite The Verge verdedigd tegenover zijn personeel, omdat hij een omstreden bericht van de Amerikaanse president Donald Trump niet veroordeelde.

In het bewuste bericht reageerde Trump op de rellen in de Verenigde Staten na de dood van George Floyd in Minneapolis. “Als plunderingen beginnen, start het schieten”, schreef het staatshoofd in een tweet, die ook op zijn Facebookpagina verscheen. Twitter plaatste op de plek van de tweet een melding dat de tekst in overtreding is met de Twitterregels over het verheerlijken van geweld. Enkel door erop te klikken wordt de tekst zichtbaar. Op Facebook werd het bericht zonder commentaar gepubliceerd.

“Moeilijk maar correct”

Volgens The Verge hield Zuckerberg dinsdag een uitgebreide vergadering met werknemers. Hij zei dat hij de personeelsleden meer transparantie had moeten bieden, maar bleef achter zijn beslissing staan die hij “moeilijk maar correct” noemde. Hij zei dat ook hij overstuur was door de boodschappen van Trump, maar zijn persoonlijke mening aan de kant moest zetten ten gunste van het beleid en principes van het platform.

Verschillende Facebook-medewerkers uitten openlijke kritiek op de beslissing van Zuckerberg, en volgens Amerikaanse media legde een deel zelfs maandag het werk neer.