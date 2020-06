Jinnih Beels: “Racisme door de politie wordt bijna niet erkend”

In De Afspraak legde Jinnij Beels (sp.a) uit dat het tijd is dat er erkend wordt dat er een probleem is van racisme binnen de politie. Ze pleit ook voor opleidingen voor agenten zodat ze leren omgaan met multiculturaliteit in grootsteden.

“Ik blijf erbij, ik vind dat die erkenning er nog altijd niet is de dag van vandaag. Dat gebeurt te weinig tot bijna niet”, legt de politica uit in De Afspraak. Volgens Beels ligt daar een groot deel van het probleem. Maar ook het gebrek aan opleidingen zorgt er volgens haar voor dat racisme blijft bestaan binnen de politie: “Agenten van de randgemeenten plots in een grootstedelijke context werken moeten opgeleid worden om te leren omgaan met die multiculturaliteit. Want als je dag in dag uit interventie rijdt, brandjes blussen zijn dat, dan kom je in een tunnelvisie terecht. En dan is het aan het beleid om voor coaching en begeleiding te zorgen om de tunnelvisie te verbreden”.