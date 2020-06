Al 26 doden in Centraal-Amerika door tropische storm Amanda

De tropische storm Amanda heeft in de Centraal-Amerikaanse landen El Salvador, Guatemala en Honduras al 26 mensenlevens geëist. Dat blijkt uit een dinsdagavond gepubliceerde nieuwe balans.

Amanda was de eerste storm van het nieuwe seizoen, en heeft zondag lelijk huisgehouden boven enkele Centraal-Amerikaanse landen. De regio blijft waakzaam, want boven de Golf van Mexico heeft zich een andere storm, Cristobal, gevormd. Dat meldt het Amerikaanse orkaancentrum (NHC).

El Salvador is het zwaarst getroffen door Amanda, met 20 doden. Een van de zeven vermiste slachtoffers werd intussen wel levend teruggevonden. In het land zijn zowat 2.000 huizen compleet vernield. Bijna 8.000 mensen werden geëvacueerd.

Nog meer aardverschuivingen door nieuwe storm

Amanda veroorzaakte overstromingen, grondverschuivingen en onderbrekingen van elektriciteit en voorziening van drinkbaar water. De Salvadoraanse minister van Milieu waarschuwde al dat er door de storm Cristobal “een hoge waarschijnlijkheid is van nog meer aardverschuivingen”.

In Honduras kwamen vier mensen om. Ook daar melden de autoriteiten overstromingen en aardverschuivingen, in verschillende streken. En in Guatemala vielen twee doden en twee gewonden. De storm beschadigde ook 500 huizen.