Australië voor het eerst in 29 jaar in recessie

Australië stevent af op de eerste recessie in 29 jaar. De economie zal er immers twee kwartalen op rij krimpen.

In het eerste kwartaal, van januari tot maart, zakte het bruto binnenlands product met 0,3 procent. Dat was vooral te wijten aan de hevige bosbranden en de uitbraak van het nieuwe coronavirus, aldus het Australische Bureau voor de Statistiek woensdag. Voor het tweede kwartaal, van april tot juni, wordt een nog zwaardere krimp verwacht.

Op jaarbasis vertraagde de groei in het eerste kwartaal tot 1,4 procent. “Dat is de laagste economische groei sinds september 2009, toen Australië zich in het midden van de wereldwijde financiële crisis bevond”, aldus hoofdeconoom Bruce Hockman van het Statistiekbureau. Hij wijst erop dat de impact van coronapandemie nog maar beperkt voelbaar was in het eerste kwartaal.

Het is van 1991 geleden dat Australië in een recessie belandde - de definitie voor twee opeenvolgende kwartalen van negatieve groei. Het land is daarmee een uitzondering binnen de industriële wereld, zelfs tijdens de financiële crisis bleef de economie er groeien.