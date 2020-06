Lachaert scoort in alle partijgeledingen

De nieuwe Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert geniet zeer brede steun van de liberale achterban. Dat leert een enquête over de voorzittersverkiezingen door de UGent. Het onderzoek toont aan dat Lachaert zijn tegenstanders op alle vlakken heeft afgetroefd, schrijft De Morgen woensdag.

Lachaert is de populairste bij elke leeftijdsgroep, in elke provincie, bij de hoger- en lager opgeleiden, bij mannen en vrouwen en bij de mandatarissen van de partij en niet-mandatarissen. Kortom: voorzitter Lachaert krijgt applaus van op alle blauwe banken.

Zoals verwacht is Lachaert in zijn thuisprovincie Oost-Vlaanderen, de machtsbasis van de liberalen, ongenaakbaar. Maar ook in West-Vlaanderen, de uitvalsbasis van zijn eerste achtervolger Bart Tommelein, behaalt hij een meerderheid. Tommelein zet zijn beste resultaat neer in Limburg (44 procent) waar het verschil tussen de twee kandidaten het kleinst is (Lachaert haalt er 47 procent). “Het lijkt erop dat de steun van provinciale boegbeelden die zelf geen kandidaat waren, zoals Vincent Van Quickenborne in West-Vlaanderen voor Lachaert en Patrick Dewael in Limburg voor Tommelein een effect hadden”, analyseert de Gentse politicoloog Bram Wauters.

Rechtser en kritischer

Inhoudelijk scoort Lachaert duidelijk sterker bij de partijleden die zichzelf rechtser positioneren op de sociaaleconomische thema’s, zoals economie en sociale zekerheid. Hij scoort ook beter bij leden die kritischer zijn over globaliseringsthema’s zoals migratie en de Europese Unie.