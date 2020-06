Emmanuel André: “We hebben het virus onder controle”

Emmanuel André, coördinator Testing & Tracing heeft er vertrouwen in dat we het virus onder controle hebben. Dat vertelt hij tijdens een interview met Knack.

Volgens de viroloog en voormalig interfederaal woordvoerder Covid-19 ziet het ernaar uit dat de preventieve maatregelen tegen het virus hun werk hebben gedaan. “De cijfers laten zien dat die maatregelen goed werken. Dat we vandaag de controle hebben, heeft alles te maken met de preventieve maatregelen die we intussen genomen hebben”. Daarmee bedoelt hij niet enkel de contactopsporing, maar ook de toegenomen testcapaciteit en voorzorgsmaatregelen.

In het interview benadrukt André ook dat we er ons van bewust moeten zijn dat het virus nog niet weg is: “Men spreekt vaak over de komst van een tweede gold, terwijl die tweede golf er eigenlijk al is. Het virus circuleert nog.”