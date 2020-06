Tom Van Den Abeele is tweede keuze als technisch directeur bij Cercle Brugge

Wie wordt de opvolger van Bernd Storck bij Cercle Brugge? De groen-zwarte achterban wordt ongeduldig want het vreest voor een identiek scenario zoals vorig jaar toen de trainingen medio juni van start gingen zonder T1.

Voorzitter Vincent Goemaere is zich bewust van het probleem maar corona hakte er stevig in bij de Russische eigenaars in Monaco. Door de onduidelijkheid over de televisierechten en de start van de nieuwe competitie moet er bespaard worden bij AS Monaco waar CEO Oleg Petrov alvast 30 spelers van de loonlijst wil schrappen.

“Gelukkig is er bij ons wel duidelijkheid en weten we dat de competitie herneemt op 7 augustus”, aldus Goemaere. “Vorige week hadden we nog een bestuursvergadering en daarin is gezegd dat de geplande investeringen in Cercle sowieso zullen gedaan worden. Cercle is zelfs prioritair op dat vlak en er liggen mooie dossiers op tafel. Die liepen echter helaas wat vertraging op door corona. Geduld is natuurlijk een mooie deugd maar dat druist wat in tegen mijn spirit als West-Vlaamse ondernemer. Oleg Petrov verzekerde mij echter dat het goed komt en ik geloof hem. We moeten nu wel dringend een paar zaken afronden want op 22 juni starten de trainingen. Vorige week haalden we ook al onze spelers uit de technische werkloosheid.”

Goemaere hoopt nu vooral dat de aanstelling van de nieuwe sportief directeur nog deze week kan gebeuren. “We willen inderdaad eerst zekerheid over de TD omdat het de bedoeling is dat hij dan de knoop doorhakt in het trainersdossier. Een Nederlander die specialist is in het opsporen van talentvolle jeugd geniet de voorkeur. Hij ligt echter nog onder contract bij zijn huidige club en daardoor duurt dit ook wat langer dan verwacht.”

Indien de Nederlander finaal niet toehapt, komt Tom Van Den Abeele in beeld. De Belgische technisch manager van NAC werd recent getipt aan Goemaere. De Cercle-voorzitter speelde de naam van Van Den Abeele meteen door aan Monaco-adviseur Igor Korneev. Van Den Abeele werkte tot voor twee jaar bij STVV nog samen met Marc Brys, voor Goemaere nog altijd de topkandidaat om Storck op te volgen als trainer.

“Ik hoop nu dat er snel duidelijkheid komt want we kunnen weer wat positief nieuws gebruiken”, beseft Goemaere. “Volgende week starten we namelijk ook de abonnementenverkoop op.”