KAART. Veel meer overlijdens in april dan normaal: zo hard sloeg corona toe in jouw gemeente

Volgens nieuwe cijfers van het Rijksregister blijkt dat er in de meeste gemeenten in Vlaanderen en Brussel meer mensen overleden zijn tijdens de maand april dan normaal. Ook is er een duidelijk verschil tussen de verschillende gemeenten. Bekijk hier de cijfers voor jouw gemeente.

Door de coronacrisis hebben heel wat landen te kampen met oversterfte, het feit dat meer mensen overlijden dan gewoonlijk het geval zou moeten zijn. Ook bij ons is dat het geval, en dan vooral voor de maand april.

In april kende ons land een piek aan sterfgevallen door het coronavirus, wat ook te zien is aan de oversterftecijfers. In sommige gemeenten zijn in die maand zo’n vier keer meer mensen overleden dan normaal. Zo stierven bijvoorbeeld in Sint-Truiden 35 mensen tijdens de maand april in 2019. In 2020 waren dat er voor de maand april 132.

Maar er is ook positief nieuws: volgens Sciensano vond er begin mei voor het eerst opnieuw ondersterfte plaats. Dat wil zeggen dat er dus minder mensen overleden zijn dan verwacht. Negatieve percentages in onderstaande kaart wijzen op die ondersterfte.

Voor nieuwe fusiegemeenten werden enkel de cijfers sinds de fusie in rekening genomen. Voor de andere gemeenten wordt het sterftecijfer van april 2020 vergeleken met het gemiddelde van de maanden april van 2016 tot en met 2019.