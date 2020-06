Europese waarschuwingsdrempel ozon overschreden in Aarschot

/ Brussel / Aarschot - Dinsdag zijn in België hoge ozonconcentraties in de lucht gemeten. De Europese informatiedrempel van 180 microgram per kubieke meter lucht werd op één meetplaats overschreden in het Vlaamse gewest. In Aarschot werd omstreeks 17.00 uur 182 microgram per kubieke meter gemeten, zo blijkt woensdag uit de jongste cijfers van de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (Ircel). Het is de eerste keer dit jaar dat de Europese informatiedrempel overschreden wordt.

Vorig jaar werd op twee dagen de drempel van 180 microgram per kubieke meter overschreden en op een dag ook de alarmdrempel van 240 microgram per kubieke meter. Dinsdag bedroeg de hoogste gemeten uurgemiddelde ozonconcentratie in Brussel 152 microgram per kubieke meter (Neder-OverHeembeek) en in Wallonië 166 microgram per kubieke meter (Corroy-Le-Grand).

Vandaag/woensdag wordt het minder warm met temperaturen tot 24 graden in het centrum van het land. Er is ook meer bewolking in vergelijking met de voorbije dagen en vanaf donderdag wordt het gevoelig frisser. De ozonconcentraties zullen volgens Ircel dan ook evolueren naar normale waarden voor de tijd van het jaar. De luchtkwaliteit zal gevoelig verbeteren en er worden de komende tijd geen overschrijdingen van de ozondrempel meer verwacht.