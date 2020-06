TRANSFEROVERZICHT. Jupiler Pro League zomer 2020

Bekijk hier alle zomertransfers uit de Jupiler Pro League. Let wel: hier staan geen geruchten, enkel definitief afgeronde transfers.

Ook Beerschot en OH Leuven werden in het transferoverzicht opgenomen. Op 2 augustus maken zij in de terugmatch van de promotiefinale uit wie naar 1A mag promoveren.

Laatste update: 3 juni 2020

IN

Ilias Takidine (RC Genk, aanvaller)

GEHUURD

/

TERUG VAN HUUR

Isaac Kiese Thelin (Mälmö, aanvaller)

Knowledge Musona (Eupen, aanvaller)

Ognjen Vranjes (AEK Athene, verdediger)

James Lawrence (St. Pauli, verdediger)

Kristal Abazaj (Kukësi, aanvaller)

Olivier Dhauholou (Waasland-Beveren, aanvaller)

Thomas Didillon (RC Genk, doelman)

Kenny Saief (Gdansk, middenvelder)

Aristote Nkaka (Santander, middenvelder)

Antonio Milic (Rayo Vallecano, verdediger)

Luka Adzic (FC Emmen, aanvaller)

Bubacarr Sanneh (KV Oostende, verdediger)

Hannes Delcroix (RKC Waalwijk, verdediger)

Josué Sa (Huasca, verdediger)

Mohammed Dauda (Esbjerg, aanvaller)

UIT

Davy Roef (AA Gent, doelman)

VERHUURD

/

EINDE HUUR

Marko Pjaca (Juventus, aanvaller)

Philippe Sandler (Manchester City, verdediger)

Dejan Joveljic (Frankfurt, aanvaller)

Derrick Luckassen (PSV, verdediger)

Nacer Chadli (Monaco, aanvaller)

EINDE CONTRACT

Frank Boeckx (doelman)

Anthony Vanden Borre (verdediger)

Samir Nasri (middenvelder)

Andy Najar (verdediger)

IN

Koji Mijoshi (Kawasaki Frontale, aanvaller)

GEHUURD

/

TERUG VAN HUUR

Louis Verstraete (KV Oostende, middenvelder)

Yegor Nazaryna (Karpaty, middenvelder)

Jonathan Bolingi (Eupen, aanvaller)

Laurent Mendy (F91 Dudelange, aanvaller)

UIT

/

VERHUURD

/

EINDE HUUR

Wesley Hoedt (Southampton, verdediger)

Zinho Gano (KRC Genk, aanvaller)

EINDE CONTRACT

Sinan Bolat (doelman)

Jens Teunckens (doelman)

Yves De Winter (doelman)

Dino Arslanagic (verdediger)

Daniel Opare (verdediger)

Steven Defour (middenvelder)

Amara Baby (aanvaller)

Kevin Mirallas (aanvaller)

Dieumerci Mbokani (aanvaller)

Kafoumba Touré (aanvaller)

IN

Guy Mbenza (Stade de Tunis, aanvaller)

GEHUURD

/

TERUG VAN HUUR

Aboubakary Kanté (Béziers, aanvaller)

Charles Vanhoutte (Tubize, middenvelder)

Robbe Decostere(Tubize, verdediger)

UIT

/

VERHUURD

/

EINDE HUUR

Guillaume Hubert ( Club Brugge, doelman)

Lennart Moser (Union Berlin, doelman)

Dimitrios Chatziisaias (Rizespor, verdediger)

Jonathan Panzo (Monaco, verdediger)

Yves Dabila (L’OSC, verdediger)

Giulian Biancone (AS Monaco,verdediger)

Lassana Coulibaly (Angers, verdediger)

Godfred Donsah (Bologna, middenvelder)

Isaac Christie-Davies (Liverpool, middenvelder)

Lyle Foster (AS Monaco, aanvaller)

EINDE CONTRACT

Marton Eppel (aanvaller)

Dylan De Belder (aanvaller)

Johanna Omolo (middenvelder)

Mouez-Hassen (doelman)

Miguel Van Damme (doelman)

IN

Amine Benchaib (Lokeren, middenvelder)

GEHUURD

/

TERUG VAN HUUR

Parfait Mandanda (Hartford United, doelman)

Valentin Baume (RWDM, doelman)

Ilias Mouhta-Sebtaoui (Dudelange, doelman)

Omid Noorafkan (Sepahan, middenvelder)

Malick Keita (Francs-Borains, middenvelder)

Arnold Garita (Boulogne, aanvaller)

Chris Bedia (Troyes, aanvaller)

Adama Niane (KV Oostende, aanvaller)

Nathan Rodes (Titus Petingen, middenvelder)

Thomas Wildemeersch (Francs Borains, middenvelder)

Jérémy Perbet (OHL, aanvaller)

UIT

VERHUURD

/

EINDE HUUR

Kaveh Rezaei (Club Brugge, aanvaller)

Frank Tsadjout (AC Milaan, aanvaller)

Einde contract:

Nathan Rodes (middenvelder)

Malick Keita (middenvelder)

EINDE CONTRACT

/

IN

/

GEHUURD

Eduard Sobol (Shakhtar Donetsk, verdediger)

TERUG VAN HUUR

Guillaume Hubert (Cercle Brugge, doelman)

Karlo Letica (SPAL, doelman)

Cyril Ngonge (Jong PSV, aanvaller)

Jordi Vanlerberghe (KV Mechelen, middenvelder)

Ahmed Touba (PFC Berroe, verdediger)

Erhan Masovic (AC Horsens, verdediger)

Kaveh Rezaei (Charleroi, aanvaller)

Amadou Sagna (KV Oostende, aanvaller)

UIT

/

VERHUURD

/

EINDE HUUR

Mbaye Diagne (Galatasaray, aanvaller)

Percy Tau (Brighton, aanvaller)

EINDE CONTRACT

/

IN

Jordi Amat (Rayo Vallecano, verdediger)

GEHUURD

/

TERUG VAN HUUR

/

UIT

VERHUURD

/

EINDE HUUR

Jon Bautista (Real Sociedad, aanvaller)

Jonathan Bolingi (Antwerp, aanvaller)

Omid Ebrahimi (Al Ahli, middenvelder)

Saeid Ezatolahi (Rostov, middenvelder)

Knowledge Musona (Anderlecht, aanvaller)

Smail Prevljak (RB Salzburg, aanvaller)

Olivier Verdon (Deportivo Alaves, verdediger)

EINDE CONTRACT

Siebe Blondelle (verdediger)

Flavio Ciampichetti (aanvaller)

Danijel Milicevic (middenvelder)

Mégan Laurent (middenvelder)

IN

Eboue Kouassi (Celtic Glasgow, middenvelder)

Junya Ito (definitief van Kashiwa Reysol, aanvaller)

Daniel Muñoz Mejia (Atletico Nacional, verdediger)

GEHUURD

/

TERUG VN HUUR

Vladimir Screciu (Lommel SK, verdediger)

Edon Zhegrova (FC Basel, aanvaller)

Adriano Bertaccini (SK Deinze, aanvaller)

Nordin Jackers (Waasland-Beveren, doelman)

Dante Vanzeir (KV Mechelen, aanvaller)

Amine Khammas (Lommel SK, verdediger)

Rubin Seigers (Beerschot, verdediger)

Zinho Gano (Antwerp, aanvaller)

Jakub Piotrowski (Waasland-Beveren, middenvelder)

Dieumerci Ndongala (Kasimpasa) en Ivan Fiolic (Cracovia) worden nog verhuurd, de Turkse en Poolse competitie gaan binnenkort weer opstarten

UIT

Ianis Hagi (Glasgow Rangers, middenvelder)

VERHUURD

/

EINDE HUUR

Thomas Didillon (Anderlecht, doelman)

EINDE CONTRACT

/

IN

Sven Kums (Anderlecht, middenvelder)

Jordan Botaka (Sint-Truiden, verdediger)

Davy Roef (Anderlecht, doelman)

Mathéo Parmentier (Lokeren, middenvelder)

GEHUURD

/

TERUG VAN HUUR

Giorgi Beridze (Lokeren, flankaanvaller)

Ahmed Mostafa (Al-Adalah, flankaanvaller)

Jan Van den Bergh (OH Leuven, verdediger)

Franko Andrijasevic (Rijeka, middenvelder)

Lior Inbrum (Petah Tikva, flankaanvaller)

Mamadou Sylla (Orenburg, aanvaller)

UIT

Matias Lloci (KVC Westerlo, verdediger)

VERHUURD

Eric Smith (Norrköping, middenvelder)

EINDE HUUR

/

EINDE CONTRACT

/

IN

GEHUURD

/

TERUG VAN HUUR

Nihad Mujakic (Hajduk Split, verdediger)

Mohammad Naderi (Persepolis FC, verdediger)

UIT

VERHUURD

/

EINDE HUUR

Adam Jakubech (Lille OSC, doelman)

Tuta (Eintracht Frankfurt, verdediger)

Fraser Hornby (Everton FC, aanvaller)

EINDE CONTRACT

Sébastien Bruzzese (doelman)

Larry Azouni (middenvelder)

Hervé Kage (middenvelder)

Abdul Ajagun (middenvelder)

Elohim Rolland (middenvelder)

IN

/

GEHUURD

/

TERUG VAN HUUR

Trova Boni (Varzim SC, verdediger)

Alec Van Hoorenbeeck (KSK Heist, verdediger)

Arno Van Keilegom (KSK Heist, middenvelder)

UIT

/

VERHUURD

/

EINDE HUUR

Jordi Vanlerberghe (Club Brugge, middenvelder)

Dante Vanzeir (KRC Genk, aanvaller)

EINDE CONTRACT

Bram Castro (doelman)

Arjan Swinkels (verdediger)

Alexander Corryn (verdediger)

Clément Tainmont (aanvaller)

Mo Zeroual (aanvaller)

Mathieu Cornet (aanvaller)

IN

/

GEHUURD

/

TERUG VAN HUUR

/

UIT

/

VERHUURD

/

EINDE HUUR

Diogo Queirós (Porto, verdediger)

Aleix García (Manchester City, middenvelder)

Kevin Wimmer (Stoke City, verdediger)

Stipe Perica (Udinese, aanvaller)

Lasse Sobiech (FC Köln, verdediger)

Jonah Osabutey (Werder Bremen, aanvaller)

EINDE CONTRACT

/

IN

/

GEHUURD

/

TERUG VAN HUUR

/

UIT

VERHUURD

EINDE HUUR

Ante Palaversa (Manchester City, middenvelder)

Adama Niane (Charleroi, aanvaller)

Wout Faes (Reims, verdediger)

Amadou Sagna (Club Brugge, aanvaller)

Bubacarr Sanneh (Anderlecht, verdediger)

Idrissa Sylla (Zulte Waregem, aanvaller)

Louis Verstraete (Antwerp, middenvelder)

EINDE CONTRACT

Logan Ndenbe (verdediger)

Goran Milovic (verdediger)

Hasan Özkan (middenvelder)

Jordy Schelfhout (doelman)

Yaya Sané (verdediger)

Renato Neto (middenvelder)

Ronald Vargas (aanvaller)

Michiel Jonckheere (KV Kortrijk, middenvelder)

IN

/

GEHUURD

/

TERUG VAN HUUR

/

UIT

Dimitri Lavalée (Mainz, verdediger)

EINDE HUUR

Vanja Milinkovic-Savic (Torino, doelman)

EINDE CONTRACT

Orlando Sa (aanvaller)

Luis Pedro Cavanda (verdediger)

IN

Chris Durkin (DC United, middenvelder)

GEHUURD

/

TERUG VAN HUUR

/

UIT

Jordan Botaka (KAA Gent, middenvelder)

VERHUURD

/

EINDE HUUR

Rocky Bushiri (Norwich City,verdediger)

Facundo Colidio (Inter, aanvaller)

Alan Sousa (Vejle BK, aanvaller)

EINDE CONTRACT

Tibo Herbots (doelman)

Maxime Wenssens (doelman)

Steven De Petter (middenvelder, gestopt)

IN

/

GEHUURD

/

TERUG VAN HUUR

Robert Mühren (Cambuur, aanvaller)

Mathieu De Smet (Deinze, middenvelder)

Luka Zarandia (Tobol Kostanay, aanvaller)

George Timotheou (Western United, verdediger)

Mikael Soisalo (Varzim FC, aanvaller)

Iddrissa Sylla (KV Oostende, aanvaller)

Cameron Humphreys (Excelsior, verdediger)

UIT

VERHUURD

/

EINDE HUUR

Cyle Larin (Beşiktaş, aanvaller)

Gideon Mensah (RB Salzburg, verdediger)

Dimitri Oberlin (FC Basel, aanvaller)

Gabriel Canela (Nova Iquacu FC, aanvaller)

EINDE CONTRACT

Davy De fauw (gestopt, verdediger)

IN

/

GEHUURD

/

TERUG VAN HUUR

/

UIT

Jarno De Smet (Lierse Kempenzonen, doelman)

Jordi Nolle (Hoogstraten, doelman)

VERHUURD

/

EINDE HUUR

Rubin Seigers (KRC Genk, verdediger)

EINDE CONTRACT

Baptiste Aloé (verdediger)

IN

/

GEHUURD

/

TERUG VAN HUUR

Sam Hendriks (Cambuur, aanvaller)

UIT

Laurent Henkinet (Standard, doelman)

VERHUURD

/

EINDE HUUR

Kamal Sowah (Leicester City, middenvelder)

Jan Van den Bergh (AA Gent, verdediger)

Jérémy Perbet (Charleroi, aanvaller)

EINDE CONTRACT

Tom Van Hyfte (middenvelder)

Sascha Kotysch (verdediger)

David Hubert (middenvelder)

Frédéric Duplus (verdediger)

Derrick Tshimanga (verdediger)

Darren Keet (doelman)

Yannick Aguemon (aanvaller)

Yohan Croizet (middenvelder)

Yanis Mbombo (aanvaller)

Kenneth Schuermans (verdediger)

Brent Laes (verdediger)