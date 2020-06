België zegt 5 miljoen euro extra toe aan humanitair fonds voor Jemen

Op de donorconferentie voor de humanitaire crisis in het door oorlog verscheurde Jemen heeft België 5 miljoen euro extra steun toegekend. Dat meldt de FOD Buitenlandse Zaken woensdag. Het geld gaat naar het Jemen Humanitair Fonds van OCHA, het VN-agentschap voor humanitaire zaken.

Op de internationale, virtuele donorconferentie is dinsdag 1,35 miljard dollar (1,2 miljard euro) aan humanitaire hulp toegezegd. De VN hadden om 2,41 miljard dollar gevraagd, geld dat dringend nodig is voor “cruciale” hulpverlening, onder meer in de strijd tegen het coronavirus.

België draagt 5 miljoen euro bij. Via het Jemen Humanitair Fonds zal het geld rechtstreeks naar humanitaire partners gaan die in Jemen actief zijn, “zodat ze op een snelle en efficiënte manier de broodnodige hulp kunnen bieden aan diegenen die het het hardst nodig hebben”, luidt het bij Buitenlandse Zaken.

Om het coronavirus bij humanitaire crisissen aan te pakken, heeft België een bijkomend bedrag van 22 miljoen euro toegewezen aan zijn humanitair budget, waarvan 5 miljoen voor de ICRC. De acties van dat Internationale Comité van het Rode Kruis zijn volgens Buitenlandse Zaken van onschatbare waarde om de verspreiding van Covid-19 te vertragen.