Racistische uitspraken kosten Steve King kandidatuur voor nieuwe termijn in Huis

Het Republikeinse Congreslid Steve King zal in november geen kandidaat zijn voor een tiende termijn in het Huis van Afgevaardigden. Dinsdag moest King in de Republikeinse voorverkiezingen in de staat Iowa de duimen leggen voor staatssenator Randy Feenstra. Daarmee komt er een einde aan een carrière van twee decennia in het Huis, waarin King vooral bekendheid verwierf door controversiële en vaak ook racistische uitspraken.

Vorig jaar moest King al ontslag nemen uit de commissies waarin hij als parlementslid zetelt. Dat gebeurde nadat hij zich in een interview met de New York Times had afgevraagd sinds wanneer termen als “white supremacy” beledigend geworden zijn.

Racisme

Doorheen de jaren liet King zich al vaker opmerken met racistische uitspraken. Twee jaar geleden verloor hij al bijna zijn herverkiezing, hoewel zijn district, in het noordwesten van Iowa, heel Republikeins is. In 2016 haalde Donald Trump in dat district 60 procent van de stemmen, tegenover 33 procent voor Hillary Clinton. Bij de voorverkiezingen van dinsdag haalde Feenstra 46 procent van de stemmen, en King nog 36 procent.

Binnen de Republikeinse partij werd gevreesd dat een nieuwe kandidatuur van King voor het Huis tegen de partij zou kunnen werken bij de algemene verkiezingen van november. Daarin zal Feenstra het moeten opnemen tegen de Democraat J.D. Scholten, die slechts 3 procentpunten minder scoorde dan King in 2018. Mogelijk zal dat verschil in november groter zijn, omdat Scholten met Feenstra een minder controversiële Republikein tegenover zich krijgt.