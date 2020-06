Ruzie tussen Bouwgroep Versluys en KV Oostende gaat verder: stadionnaam verwijderd van tribune

De ruzie tussen bouwheer Bart Versluys en voetbalclub Oostende is aan het escaleren. Oostende twist met stadionsponsor en bouwheer Bart Versluys over een laatste betalingsschijf van 400.000 euro en stuurde vorige week een dagvaarding naar een deurwaarder om het geld op te eisen. Daarop liet Versluys woensdag zonder medeweten van de club de letters Versluys Arena van de stadiontribune verwijderen.

“KVO neemt er akte van dat Bouwgroep Versluys zonder ons medeweten de letters Versluys Arena van de stadiontribune heeft verwijderd”, zegt Oostende op zijn website. “Deze actie komt er nadat KVO een gerechtelijke procedure heeft opgestart tegen Bouwgroep Versluys naar aanleiding van een betwisting rond betalingen in verband met de stadionnaam. KVO laat zich hier echter niet door intimideren en vervolgt zijn gerechtelijke stappen. Daarnaast wordt er gecontroleerd of er tijdens het verwijderen van de letters geen schade is berokkend aan de tribune.”

“Er is niet eens een contract”, vertelde Bart Versluys afgelopen vrijdag nog in onze krant. “KVO kwam bepaalde beloftes niet na: naamsvermelding langs de invalswegen, onze naamsverlichting die altijd zou branden…We zien wel of de nieuwe Amerikaanse eigenaar nog wil doorgaan met ons.” Bij Oostende zwaaien ze met een - weliswaar ongetekend - contract, maar de voorbije twee jaar betaalde Versluys wel correct. Plots wil hij véél minder betalen.