Zweedse viroloog geeft toe dat zijn land foute strategie gevolgd heeft

In Zweden was er geen lockdown, waardoor mensen gewoon in het park mochten gaan zitten Foto: EPA-EFE

In Zweden zijn door het coronavirus toch te veel doden gevallen. Dat heeft de Zweedse epidemioloog Anders Tegnell woensdag gezegd. “Als we opnieuw zouden geconfronteerd worden met deze ziekte, dan zou onze strategie ergens liggen tussen wat Zweden deed en wat de rest van de wereld heeft gedaan”, aldus Tegnell.

Tegnell is het brein achter de controversiële aanpak van Zweden om het virus te bestrijden. Bijeenkomsten van meer dan 50 mensen zijn nog steeds verboden, maar tijdens de crisis hebben de Zweden restaurants bezocht, boodschappen gedaan, sportscholen bezocht en kinderen onder de 16 mochten naar school.

43 doden pet 100.000 inwoners

De lakse aanpak om het virus in bedwang te houden, lokte volgens Bloomberg zowel lof als verontwaardiging van over de hele wereld uit. Wat echter buiten discussie staat, is het effect dat de strategie heeft gehad op het dodental van het land. Met 43 sterfgevallen per 100.000 inwoners behoort het sterftecijfer van Zweden wereldwijd tot het hoogste en ligt het ver boven dat van de buurlanden Denemarken en Noorwegen, die aan het begin van de pandemie veel strengere maatregelen oplegden.

De Zweedse epidemioloog geeft woensdag toe dat er te veel doden zijn gevallen in Zweden. “Het is duidelijk dat er mogelijkheid was voor verbetering van wat we in Zweden hebben gedaan”, zei Tegnell.

Geen positief effect op economie

Ondanks kritiek uit het buitenland, werd de strategie van Tegnell in Zweden breed gedragen. Maar intussen hebben veel andere landen van de Europese Unie hun lockdownmaatregelen teruggedraaid omdat de verspreiding van COVID-19 stilaan onder controle lijkt. En er zijn tekenen dat Zweden mogelijk achterblijft. Bovendien is er voorlopig weinig bewijs dat de beslissing van Zweden om een groot deel van zijn samenleving open te laten de economie effectief ondersteund heeft.

In Zweden, een land met bijna 10 miljoen inwoners, vielen tot nog toe 4.500 doden door het coronavirus en zijn er 39.000 besmettingen vastgesteld.

