UZ Brussel moet noodgedwongen jonge kankerpatiëntjes doorverwijzen

Het Universitair Ziekenhuis Brussel beschikt momenteel slechts over één oncoloog-kinderarts en dat is wettelijk één te weinig. Als gevolg van die onderbezetting moet het UZ Brussel nieuwe kankerpatiëntjes doorsturen naar het Koning Fabiola Kinderziekenhuis en het Universitair Ziekenhuis Gent. Dat meldt Bruzz en wordt bevestigd aan Belga. Intussen wordt er wel aan een oplossing gewerkt.

De afdeling kinderoncologie wordt niet gesloten of afgebouwd, maar de doorverwijzing van nieuwe patiëntjes is een tijdelijke maatregel om een al langer aanslepend probleem aan te pakken. De huidige patiënten kunnen wel blijven.

“Het probleem is dat er één oncoloog-kinderarts te weinig is. Normaal moet je er twee hebben, maar er is nu slechts één. Ze zijn blijkbaar moeilijk te vinden. De dagopnames en gewone consultaties blijven doorgaan, maar voor langdurige opnames worden de patiënten doorverwezen naar het Koningin Fabiola Kinderziekenhuis of naar het UZ Gent. Jaarlijks komen er zo’n 25 nieuwe patiënten aan op de kinderoncologie”, vertelt Edgard Eeckman, woordvoerder van UZ Brussel.

Nieuwe artsen opleiden

Die tijdelijke maatregel duurt waarschijnlijk twee jaar. Het UZ Brussel heeft twee kandidaat kinderkankerspecialisten gevonden, maar de opleiding tot oncoloog-kinderarts duur twee jaar. Als deze artsen zijn opgeleid, kan de dienst versterkt en uitgebouwd worden.

“Het creëert ongerustheid en spanning, dat begrijpen we. Maar de realiteit is wat ze is. Er moeten twee kinderoncologen zijn, want als enige arts kan je niet 24 op 24 en 7 op 7 werken. We moeten nu een tijdelijke overgang maken om er nadien sterker uit te komen”, aldus Eeckman.

Het UZ Brussel benadrukt dat er geen ontslagen vallen door de situatie.