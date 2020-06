Coronacrisis eist zijn tol: 96 miljoen euro minder inkomsten voor onze profclubs

De coronacrisis zal de Belgische profclubs flink wat geld kosten. Het inkomstenverlies voor onze clubs bedraagt 25 procent, dat is in totaal 96 miljoen euro. Een streep door de rekening want in het seizoen 2018-19 boekten de clubs nog een omzet van 378,5 miljoen euro. Dat berekende het onderzoeksbureau Deloitte.

De Belgische clubs boekten een omzet van €378,5 miljoen in het seizoen 2018-19, een toename van 18% in vergelijking met vorig seizoen. Alle traditionele inkomstenbronnen, zoals ticketverkoop, sponsoring en reclame, uitzendrechten, commerciële inkomsten, alsook het meer volatiele UEFA prijzengeld kenden een aanzienlijke groei.

Voor deze laatste inkomstenbron is de stijging hoofdzakelijk toe te schrijven aan de relatief succesvolle prestaties van de Belgische clubs in de Europese campagnes, die een prijzenpot van 63,6 miljoen euro aan UEFA-geld opleverden, het dubbele van het seizoen voordien. Dit seizoen kan dat bedrag nog hoger zijn omdat er twee Belgische clubs, RC Genk en Club Brugge, het geld van de groepsfase van de Champions League incasseerden terwijl AA Gent en Standard ook in de groepsfase van de Europa League wat miljoenen schepten.

Die extra inkomsten zullen nodig zijn want de COVID-19-crisis zal een zware sportieve impact hebben op het seizoen 2019-20. “Hoewel het te vroeg is om te zeggen, omdat we nog geen precieze cijfers hebben, schatten we dat de totale impact van de vroegtijdige stopzetting van het seizoen 19/20 een daling van ongeveer 25% van de totale inkomsten zal inhouden”, aldus Sam Sluismans, Partner bij Deloitte Belgium. “Dat is hoofdzakelijk te wijten aan een afname van de ticketverkoop, de sponsoring en de commerciële inkomsten. Bovendien zal ook de transfermarkt, die in de voorbije jaren erg actief was, potentieel lijden onder de gevolgen van deze crisis en de situatie van de Belgische clubs beïnvloeden. Transfers vormen een erg belangrijk aspect in het bedrijfsmodel van onze Belgische clubs.”

Het zal vechten worden. Want de spelerslonen zijn ook weer toegenomen. Naar 249 miljoen euro in het seizoen 2018-19. Dat staat gelijk met een gemiddeld jaarlijks brutoloon van 233.000 euro voor de spelers uit ons voetbal. Dat is gemiddeld 22.000 euro meer vergeleken met het gemiddeld jaarlijks brutoloon van 211.000 euro van het seizoen daarvoor.

Makelaar Mogi Bayat Foto: Photo News

Nog opvallend is dat de makelaarscommissies maar blijven stijgen. In België werd in het seizoen 2019-20 een totaal van 45 miljoen euro aan commissies uitgekeerd aan 289 actieve makelaars. Dat was, na de operatie Propere Handen, alweer goed voor een toename van 8 miljoen euro. Van dit bedrag werd 26 miljoen euro (57%) uitgekeerd voor inkomende en uitgaande transfers en 19 miljoen euro (43%) voor bemiddeling, zoals contractvernieuwingen.