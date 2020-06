Binnenlandse Zaken activeert nummer 1722 na waarschuwing KMI voor slecht weer

De FOD Binnenlandse Zaken activeert tijdelijk het nummer 1722 voor niet-dringende brandweerinterventies, na een waarschuwing van het KMI voor slecht weer, vooral in de zuidelijke landshelft. Dat meldt Binnenlandse Zaken woensdag.

Het KMI geeft code geel voor de provincies Luik, Namen en Luxemburg, waar in 24 uur tot 20 à 30 mm neerslag zou kunnen vallen. Ook hagel en windstoten zijn niet uitgesloten tijdens onweersbuien. Tijdens de periode van coronamaatregelen zal 1722 in een aantal regio’s doorverwijzen naar het e-loket van de brandweer.

De operatoren in de noodcentrales 112, die ook de oproepen naar het nummer 1722 afhandelen, moeten zich op dit moment immers volledig kunnen toeleggen op het afhandelen van noodoproepen (dringende medische hulpverlening en dringende brandweerhulp) en oproepen voor dokters van wacht die al dan niet verband houden met een COVID-19 besmetting. Het nummer 1722 zal daarom enkel bereikbaar zijn voor de inwoners van die gemeenten waarvan de brandweerzone niet over een digitaal loket voor niet-dringende brandweertussenkomsten beschikt.

“Blijf niet bellen maar wacht geduldig af”

De bedoeling van het nummer 1722 is om de noodcentrales 112 niet te overbelasten en personen die in levensgevaar zijn niet te laten wachten. Het is geen noodnummer. Burgers wordt daarom gevraagd om geduldig te zijn en niet terug te bellen om te weten wanneer de hulpdiensten zullen aankomen.

Het nummer 1722 wordt preventief geactiveerd wanneer een storm of wateroverlast wordt aangekondigd. Het feit dat het nummer wordt geactiveerd, zegt niets over de ernst van de waarschuwing en de omvang van de eventuele schade.