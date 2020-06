Ex-president Bush steunt demonstranten: “Schokkende vaststelling dat Afro-Amerikanen bedreigd worden in hun eigen land”

George W. Bush brengt in een persmededeling hulde aan de vele demonstranten die vreedzaam protesteren na de moord op George Floyd. “Het is sterk dat zij op straat komen voor een betere toekomst”, klinkt het.

“Het blijft een schockerende mislukking dat veel Afro-Amerikanen, en dan vooral jonge Afro-Amerikaanse mannen, worden lastiggevallen en bedreigd in hun eigen land”, aldus de oud-president. “Het is een sterkte wanneer demonstranten, beschermd door de politiekrachten, op straat komen voor een betere toekomst”.

Hij bemoedigd de mensen om gerichtheid te eisen met vreedzame middelen maar erkent ook dat vrede hand in hand moet gaan met gelijkheid. “Plunderen is geen bevrijding en vernieling is geen vooruitgang. Maar we weten dat blijvende vrede voor echte gelijkheid vraagt”.

Bush vraagt zich in zijn bericht ook af hoe het kan dat zulke tragedies kunnen blijven plaatsvinden en hoe systematisch racisme kan gestopt worden.