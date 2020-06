Kraanbedrijf schuldig bevonden aan dodelijk ongeval met torenkraan

Nieuwpoort / Kortrijk / Izegem - Kraanbedrijf Neremat uit Izegem is door de strafrechter in Veurne exclusief schuldig bevonden aan het dodelijke incident van 27 december 2017 in Nieuwpoort. Het bedrijf maakte geen fout met de keuze van het type kraan. Maar toen er omwille van de specifieke windomstandigheden ter plaatse problemen rezen heeft het bedrijf volgens de rechter niet voorzichtig genoeg gehandeld en ingegrepen. Ze kregen 12.000 euro boete, waarvan 9.600 euro met uitstel.

Het bedrijf werd aanvankelijk vervolgd omdat het een verkeerde kraan had geplaatst voor het windtype dat geldt aan onze kust. Volgens het openbaar ministerie moest rekening gehouden worden met windtype D25, waarvan de kranen hogere windsnelheden aan kunnen, maar werd een kraan geplaatst dat voldoet aan windtype C25. Dat klopt niet volgens de rechter. “Voor de ganse kust geldt volgens de kaarten windtype C25 al leunt het in bepaalde gevallen dicht aan bij windtype D25”, motiveerde ze. “Op sommige sites waar de wind voor extra effecten zorgt, zoals in Nieuwpoort, is windtype D25 zeker aangewezen maar niet wettelijk verplicht. Daar maakte het bedrijf dus geen fout. Maar in de voorafgaande weken voor het ongeval rezen diverse problemen met de kraan. Ze dreigde immers al eerder eens te kantelen. Ook de fabrikant van de kraan wees Neremat er toen op dat ingrijpen noodzakelijk was er een beter een windstudie gemaakt zou worden. Dat heeft het bedrijf niet gedaan. Ze heeft nadien ook onvoldoende ingegrepen en kan dus een gebrek aan voorzichtigheid worden verweten.”

Materiaal

Het kraanbedrijf is de enige van de vier beklaagden die veroordeeld werd. De gedelegeerd bestuurder van het bedrijf kreeg de vrijspraak omdat niet hij verantwoordelijk was voor de site of betrokken is bij het materiaal dat er geleverd wordt. Er stonden ook twee werknemers terecht. De man die de werf ter plaatse voorbereidde kreeg eveneens de vrijspraak. De rechter oordeelde dat hij als enige van het bedrijf op voorhand de site had bezocht maar geen instructies kreeg van het bedrijf om mogelijk afwijkende effecten van de wind op de site te bestuderen. Tot slot werd de man die de torenkraan ter plaatse installeerde op de werf in Nieuwpoort vrijgesproken. Dat had ook het openbaar ministerie al gevraagd op het proces. Onderzoek wees uit dat hem niets ten laste gelegd kon worden. Het bedrijf moet ook de gerechtskosten ten belope van meer dan 13.000 euro betalen.

Het dramatische ongeluk gebeurde op 27 december 2017. In de vooravond stak een fikse storm op en de windsnelheden piekten tot 103 kilometer per uur. Om 17.48 uur viel de kraan in de Meeuwenlaan uiteindelijk om. Uit onderzoek bleek dat de giek een windsnelheid van liefst 165 kilometer per uur moest trotseren, en de mast beneden een snelheid van 139 kilometer per uur. Er was sprake van het ‘Venturi-effect’, waarbij er tussen de gebouwen en de kraan een soort van wervelwinden ontstonden.

6 ton

De grote giek draaide rond en beschadigde residentie Morgenzon. Een dakterras boven werd er weggevaagd. De contragiek daarentegen, waaraan verschillende zware gewichten van elk 6 ton zwaar hangen roteert eveneens. Enkele van die ballasten ploffen neer op residentie Mosselbank. De schade is enorm. Meerdere appartementen waren volledig vernield, en meer dan 10 appartementen liepen schade op. Op de bovenste verdieping zaten Abel Vallaeys en zijn vrouw Sonja Schepens (73) uit Marke naar televisie te kijken. Hun hele appartement stortte in elkaar en Sonja liet het leven. Abel raakte zwaargewond. Abel en andere nabestaanden van Sonja zijn een van de burgerlijke partijen. Ook een gezin dat met de auto net passeerde toen de kraan viel en op het gevaarte botste, raakte gewond en is burgerlijke partij. In totaal telt de lijst meer dan 40 benadeelden, eigenaars van flats en eigenaars van auto. Op burgerlijk gebied is er voor een deel geoordeeld en krijgen de slachtoffers voorlopige schadevergoedingen. De totale schade van het incident loopt in de miljoenen euro’s.

“Geen wrok”

Abel Vallaeys uit Marke verloor zijn vrouw Sonja bij het drama en volgde de debatten tijdens het proces. Naar het vonnis kwam hij niet luisteren. “Die man koestert geen wrok bij wat er gebeurde”, zegt zijn advocaat Jens Rau. “Hij is ook rationeel genoeg om te weten dat met welke straf ook zijn vrouw Sonja niet terugkomt. Hij had wel gehoopt diverse antwoorden te krijgen op het proces maar dat was vooral een technische zaak. Naar ons oordeel is dit een zeer goed gemotiveerd en te aanvaarden vonnis van de rechter.”