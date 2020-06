GAIA:“Compromis eindelijk in zicht zodat Lee kan blijven leven”

Dierenrechtenorganisatie GAIA heeft er goede hoop op dat het leven van het katje Lee gespaard kan worden. “Na turbulente weken lijkt een compromis eindelijk in zicht”, zegt GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch.

Hij reageert daarmee op de uitspraken van federaal minister Denis Ducarme (MR), bevoegd voor Voedselveiligheid en het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Ducarme verklaarde dinsdag verheugd te zijn over de aankondiging van de Peruviaanse gezondheidsautoriteiten dat het katje Lee toch welkom is in Peru.

SENASA, de Peruviaanse tegenhanger van het FAVV, had daarover een tweet verstuurd. Het is nu volgens de minister wachten op een officieel advies met precieze informatie over de manier waarop Peru de terugkeer van de kater wil organiseren.

“Na turbulente weken lijkt een compromis eindelijk in zicht. Een compromis dat de volksgezondheid beschermt én het leven van Lee spaart. Uiteraard was en is onze voorkeur nog steeds quarantaine in België”, zegt Michel Vandenbosch.

Vrijdag uitspraak

De Stabroekse studente Selena Ali (23) had het katje Lee begin april meegebracht uit Peru, toen ze gerepatrieerd werd omwille van de coronapandemie. Het FAVV had daar geen toestemming voor gegeven, omdat Peru een hoogrisicoland is voor hondsdolheid. Het dier werd er wel gevaccineerd tegen rabiës, maar bracht onvoldoende tijd door in quarantaine.

Het FAVV besliste daarop dat Lee een spuitje moest krijgen, omdat de andere opties - het dier terugsturen naar Peru of het in quarantaine steken - niet mogelijk waren. De studente verzette zich tegen die beslissing en verstopte het katje, waarna het FAVV een kort geding tegen haar aanspande omdat ze zo de volksgezondheid in gevaar bracht. De rechter doet vrijdag uitspraak.