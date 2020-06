Nike bindt in: Liverpool verandert pas op einde van seizoen van kledingsponsor

FC Liverpool stelt de geplande verandering van kledingsponsor uit tot het einde van het seizoen. Dat heeft de leider in en de gedoodverfde winnaar van de Premier League bekendgemaakt. Eigenlijk zou het contract met New Balance aflopen op 31 mei. Vanaf 1 juni zouden The Reds in truitjes van Nike aantreden.

De eerste landstitel in 30 jaar kan Liverpool nauwelijks meer ontgaan. De voorsprong op naaste belager Manchester City bedraagt 25 punten. De Premier League wordt vanaf 17 juni hervat nadat die stillag vanwege de coronacrisis. Nu het seizoen pas eind juli wordt afgerond, is Liverpool met New Balance en Nike overeengekomen de wissel van kledingsponsor met twee maanden uit te stellen. New Balance staat nu tot 31 juli in voor de uitrusting van het team van Jürgen Klopp.