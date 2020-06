Gentse horeca mag terras verdubbelen, stad overweegt parkeerplaatsen te schrappen

In Gent heeft het stadsbestuur beslist dat horecazaken in het centrum van de stad hun terras mogen verdubbelen, indien er voldoende plaats is. Mogelijk worden daarbij parkeerplaatsen geschrapt. Schepen van Economie Sofie Bracke (Open Vld) wil de handelszaken verder steunen door tot eind september geen terrasbelasting te innen.

De nationale veiligheidsraad beslist vandaag/woensdag over de opening van de horeca, waarschijnlijk vanaf volgende week maandag. Uitbaters kunnen in de tussentijd een aanvraag indienen die zo snel mogelijk behandeld wordt. In het belang van social distancing wil het stadsbestuur de terrassen veilig heropenen door de oppervlakte te vergroten.

Ook uitbreiding op trottoirs

Maar om een veilige passage van fietsers, voetgangers en hulpdiensten te garanderen zullen ook parkeerplaatsen kunnen wijken. “Op de plek van één auto kunnen veel drankjes gedronken worden”, zegt schepen Filip Watteeuw (Groen) van Publieke Ruimte.

“De sector snakt naar een heropening”, zegt Bracke. “Daarom zijn we voor de maximaal haalbare oplossingen gegaan. Zo bekijken we ook terrasuitbreidingen op trottoirs, als de buren daar akkoord mee zijn.”

De ruimte voor een terras binnen de ring R40 mag maximaal verdubbelen, buiten de ring mag de vergunde terrasoppervlakte maximaal vier keer zo groot. Te allen tijde moet er een obstakelvrije doorgang van minimaal 2 meter vrijgehouden worden.