Albert Heijn roept bitterballen terug

In overleg met het Voedselagentschap (FAVV) haalt Albert Heijn de “Oven & Airfryer Old Amsterdam bitterballen” van Kwekkeboom (Newforrest) uit de winkel en roept het terug bij klanten. Het verkeerde product is terechtgekomen in die verpakking, waardoor enkele allergenen niet vermeld staan.

In de verpakking van de bitterballen op basis van kaas “Oven & Airfryer Old Amsterdam bitterballen” zijn bitterballen op basis van rundvlees terechtgekomen. Hierdoor staan de allergenen ei, sulfiet en selderij niet op de verpakking vermeld.

Het gaat om het product met lotnummer ‘mei 2021 21 05, 21:57 tot 23:05’ en vervaldatum mei 2021. De verpakking is een plastic zakje. Het product heeft een gewicht van 250 gram en bevat tien stuks. De bitterballen werden verkocht in de filialen van Albert Heijn in België.

Albert Heijn vraagt haar klanten die allergisch of intolerant zijn voor ei, sulfiet of selderij om het product niet te consumeren en het terug te brengen naar het verkooppunt. Voor meer informatie kunnen klanten terecht op ah.be of via 0800/777.05.