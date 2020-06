Amerikanen dienen klacht in tegen Google voor ongeoorloofde dataverzameling

De Amerikaanse techreus Google verzamelt dagelijks miljarden data van internetgebruikers, ook als zij ervoor kozen de informatie niet te willen delen. Dat stellen drie consumenten die in de Verenigde Staten een procedure tegen de internetreus aanspannen.

De zaak werd ingediend bij de federale rechtbank van San Jose, in de staat Californië. Volgens de klacht zou Google IP-adressen en de browsergeschiedenis van consumenten en andere gegevens verzamelen. Daarbij zou het bedrijf lak hebben aan de gekozen voorwaarden van consumenten om de privacy te waarborgen.

Bij Chrome, de internetbrowser van Google, maar ook andere tools van het techbedrijf, kan er voor gekozen worden om het verzamelen van gegevens uit te schakelen. Evengoed zou Google de gegevens ophalen. Daarmee wordt volgens de klagers inbreuk gemaakt op privacywetten.

De drie klagers eisen ieder minstens 5.000 dollar schadevergoeding. Volgens het advocatenkantoor dat hen vertegenwoordigt, worden miljoenen mensen getroffen door de praktijken en zou de zaak kunnen uitmonden in een groepsvordering of zogenaamde “class action” met een miljardenclaim.

Een woordvoerder van Google zegt in een reactie dat het bedrijf de privacy van consumenten die daar voor kiezen, respecteert. “Wij betwisten deze beweringen ten stelligste en zullen ons hiertegen krachtig verdedigen”, luidt het.

In december werd nog een klacht van een consument die vond dat Google illegaal locatiegegevens van mobiele apps opslaat en gebruikt, door een federale rechter in Californië verworpen. In Arizona loopt sinds vorige maand een gelijkaardige zaak. Ook daarbij verwerpt Google de beschuldigingen.