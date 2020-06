De familie van George Floyd heeft dinsdag gereageerd op het overlijden van Floyd tijdens een politie-interventie vorige week maandag. De moeder van Floyds dochter Gianna was erg emotioneel en vraagt gerechtigheid. “Ik heb niet veel te zeggen omdat ik de juiste woorden nu niet kan vinden”, klonk het dinsdag in Minneapolis. “Gianna heeft geen vader meer. Hij zal niet zien hoe zijn dochter opgroeit en zal afstuderen. Ik ben hier voor mijn kind en voor George, want ik wil gerechtigheid voor hem.”