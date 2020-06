Bekende Antwerpse horeca-ondernemer opent niet eens de helft van zijn zaken. “Ik wil geen enkel risico nemen”

“Onze kleinere zaken moeten we zelfs niet opstarten omdat we weten dat we dan geld gaan verliezen.” De Antwerpse horeca-ondernemer Wim Van der Borght heeft de berekening gemaakt. Om rendabel te blijven in het post-coronatijdperk, met nieuwe opgelegde maatregelen voor de horeca, kan hij vanaf volgende week slechts acht van zijn achttien bars en restaurants openen. “De schrik zit er goed in, we zullen goed moeten rekenen om het hoofd boven water te kunnen houden.”