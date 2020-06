Man opgepakt die agent neusbreuk en hersenschudding trapte tijdens arrestatie

Anderlecht - De politiezone Brussel-Zuid heeft woensdag een derde verdachte opgepakt na de uit de hand gelopen arrestatie in Anderlecht op woensdag 20 mei. Het gaat om de man die één van de agenten vol in het gezicht trapte. Die agent zit trouwens nog steeds thuis.

Hamza O. werd woensdag iets na elf uur uit zijn woning in de Pastoor Cuylitsstraat geplukt door de politie. Zo’n twee weken na de uit de hand gelopen arrestatie in Anderlecht kon de jongeman geïdentificeerd worden. (Lees verder onder de video)

Video: Het Nieuwsblad

De verdachte dook op in één van de filmpjes die politievakbond VSOA deelde op sociale media. Daarop is te zien hoe hij met de helm half op het hoofd naar de twee agenten komt gelopen die alle moeite van de wereld hebben om iemand te arresteren. Vervolgens trapt hij één van de agenten op het hoofd en vlucht hij weg. De agenten slagen er uiteindelijk in alle tumult toch in om hun verdachte op te pakken. De getroffen agent strompelt duidelijk aangeslagen weg.

LEES OOK. Video: Politievakbond na uit de hand gelopen arrestatie in Brussel: “Het moet gedaan zijn met die bepampering”

Hersenschudding

“Hij zit nog steeds thuis in arbeidsongeschiktheid”, bevestigt de politiezone Brussel-Zuid. “Het klopt dat we de verdachte hebben kunnen oppakken in zijn woning. Hij zal nu worden voorgeleid bij de Brusselse onderzoeksrechter.” De agent in kwestie liep bij de arrestatie onder andere een neusbreuk en een hersenschudding op.

Vorige week nog bevestigde de Brusselse raadkamer de aanhouding van een andere man uit het filmpje, die de arrestatie probeerde te verijdelen. Ook de man die door de agenten werd opgepakt, blijft in de cel. Hij was betrokken bij een gewapende diefstal met geweld.