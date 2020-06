‘Bubbels’ breiden uit naar tien personen: hoe zit dat nu precies?

Iedereen zal vanaf 8 juni zijn of haar sociale contacten mogen uitbreiden met tien personen per week, bovenop de mensen in het eigen huishouden. Dat heeft premier Sophie Wilmès aangekondigd tijdens de persconferentie na afloop van de Nationale Veiligheidsraad.

Vlak voor Moederdag was er al een uitbreiding van de sociale contacten naar vier mensen buiten het eigen huishouden. Dat moesten wel telkens dezelfde mensen zijn, en bovendien moesten zij zich dan ook engageren om enkel de mensen uit die nieuwe ‘bubbel’ te zien.

Vanaf 8 juni gaan we naar een nieuwe, uitgebreidere bubbel. Elk individu mag zijn of haar sociale contacten uitbreiden naar tien mensen. Bovendien gaat het om tien mensen per week: iedereen mag dus elke week tien andere mensen zien. Op die manier krijgen we een pak meer vrijheid, maar blijft het wel behapbaar om nadien de contacten op te sporen als iemand uit die groep toch besmet zou blijken te zijn met het coronavirus.

Zes “gouden regels”

De regels gaan daarbij niet helemaal overboord. Het blijft belangrijk om zoveel mogelijk buiten af te spreken, en wanneer dat niet kan de woning goed te ventileren. Ook blijft social distance een belangrijke regel. De premier benadrukte dat er eigenlijk zes “gouden regels” zijn om na te volgen bij samenkomsten met de bubbels. Een overzicht:

1. “Hygiëneregels blijven essentieel. Aanbevelingen als ‘regelmatig uw handen wassen’ en ‘geen kus of een hand geven als u mensen begroet’ moet u nauwgezet blijven opvolgen.”

2. “Doe uw activiteiten het liefst buiten”, klinkt het. “Want daar is het risico op besmetting kleiner. Als dat niet kan, zorg er dan voor dat de ruimte voldoende geventileerd wordt.”

3. “Neem extra voorzorgsmaatregelen bij mensen die in een risicogroep zitten.”

4. Social distancing blijft àltijd van toepassing. Behalve voor mensen uit hetzelfde huishouden, kinderen jonger dan twaalf onder elkaar en mensen uit de bubbel.

5. De bubbel wordt uitgebreid naar 10 personen. “U kunt nauwere contacten hebben met 10 verschillende personen per week, buiten uw huisgenoten. Dit is uw persoonlijke uitgebreide bubbel.”

6. Tenslotte: “Als u iets in groep doet, mag die groep niet groter zijn dan 10 personen, kinderen inbegrepen. Dit is geldt zowel voor bezoek bij u thuis als buitenshuis, zoals in het park of op restaurant.”