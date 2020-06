Alle sporten toegelaten vanaf 1 juli, met beperkt publiek

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist dat er vanaf 8 juni weer mag gesport worden op alle niveaus, indoor en outdoor, maar contactsporten blijven nog verboden tot 1 juli. Vanaf dan zijn alle sporten toegelaten mits het naleven van een protocol en wordt er weer publiek op sportmanifestaties toegelaten, zittend en met het respecteren van social distancing.

Contactsporten, zoals voetbal en basketbal, blijven verboden. Ook douches en kleedkamers blijven dicht, net als de zwembaden.

Vanaf 1 juli zijn alle sportactiviteiten opnieuw toegelaten mits het naleven van een vast te leggen protocol. Ook beperkt (en zittend) publiek is toegelaten en social distancing blijft van kracht. Er zal ook in groepen van 50 personen mogen gesport worden.

Massa-evenementen blijven verboden tot 31 augustus.

